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雄檢偵辦首宗立委候選人樁腳涉賄 他發聲：非我團隊
高雄某區域立委候選人樁腳傳出涉以每票500元替候選人買票情事，高雄地檢署指揮搜索，許姓男子和趙姓婦人因買票行賄罪嫌重大，遭檢方聲押，法官裁許5萬元交保、趙則羈押；喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏今下午強調，他不認識遭收押者，也非他團隊中人，他未做違法之事。
郭倍宏今天下午召開記者會指出，今天有人因賄選遭收押禁見，據說是500元賄款；他提出聲明強調，台灣價值是非賣品，500元買賣不了一個台灣靈魂，收購一個台灣靈魂500元價格也太低，對檢調指是他團隊的人賄選，對他是嚴重侮辱，在此提出嚴重抗議。
對於被收押的趙姓婦人，郭澄清指出，他不認識她，據說還是一位80餘歲的老婦人，還收押禁見，他質疑「到底民進黨有多怕他當選」。郭並重申，他沒做出對不起大家的事情，也沒做違法的事情。
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