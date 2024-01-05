調查局指馬治薇收受中共百萬虛擬貨幣參選 涉反滲透法

調查局獲報指出，無黨籍立法委員候選人馬治薇，去年赴陸接受 中共指示，登記參選本屆立委選舉，並利用多種管道，接受大陸提供虛擬貨幣資金作為選舉經費，桃園市調查處長期偵蒐後，12月19日以反滲透法搜索約談馬治薇等人到案，桃園地檢署訊後認有串證滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押馬治薇。

調查局指出，馬治薇（民眾黨桃園市黨部前發言人）長期受中共虛擬貨幣達百餘萬元， 供作競選經費使用，因此以反滲透法第4條發動搜索偵查。