調查局指馬治薇收受中共百萬虛擬貨幣參選 涉反滲透法

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局獲報指出，無黨籍立法委員候選人馬治薇，去年赴陸接受 中共指示，登記參選本屆立委選舉，並利用多種管道，接受大陸提供虛擬貨幣資金作為選舉經費，桃園市調查處長期偵蒐後，12月19日以反滲透法搜索約談馬治薇等人到案，桃園地檢署訊後認有串證滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押馬治薇。

調查局指出，馬治薇（民眾黨桃園市黨部前發言人）長期受中共虛擬貨幣達百餘萬元， 供作競選經費使用，因此以反滲透法第4條發動搜索偵查。

此外，民眾黨桃園市黨部主委黃成峻也遭調查局約談，原因是黃成峻去年曾與馬治薇赴陸，與相關人士見面。黃成峻表示，他是以證人身分到案說明，他有跟馬治薇去過大陸，但不是去北京，而是循小三通模式，參加湄洲媽祖繞境，當時國民黨立委陳玉珍也有去，針對外界不實指控將蒐證提告。

桃園市立委參選人馬治薇被控反滲透法遭檢方聲押。圖／資料照片
桃園市立委參選人馬治薇被控反滲透法遭檢方聲押。圖／資料照片

馬治薇 桃園 虛擬貨幣

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