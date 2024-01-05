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隨機殺人案黃富康暴斃獄中...38死刑犯剩37人 法務部：待救濟程序完結

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨「侯康」陣營近日針對廢死議題猛攻法務部不執行；法務部表示，部長蔡清祥2018年7月上任後分於2018年8月、2019年4月執行2次死刑，死刑案件執行皆須合乎法律規範，絕非一句口號即可完成。

據了解，原本在囚待槍決死刑犯為38人，不過，犯下隨機殺人案的黃富康於2023年10月17日因心因性休克病逝於台北看守所，死刑犯目前剩37人。

往生死刑犯黃富康36歲時犯下殺人案。2009年3月9日上午9時50分，黃在台北市士林區犯下隨機殺人案，共造成1死2傷，依維基百科顯示，黃犯的殺人案是台灣21世紀之後第一件隨機殺人事件，當時震驚社會。

法務部對廢死爭議今天表示，我國現行法仍有死刑規定，國家未廢除死刑制度前，對於死刑執行本於依法行政、尊重死刑犯聲請救濟的權利，只要救濟程序完結，法務部一定會依法執行。

法務部表示，為掌握目前37位死刑犯（原38位，其中1人已因心因性休克死亡）相關司法救濟程序情形，自2022年12月起，6度函詢司法院關於死刑犯憲法訴訟進度及相關聲請事由，持續掌握每位死刑犯的救濟進度。

法務部說，目前37名死刑犯均有聲請憲法訴訟，其中1名死刑犯併聲請非常上訴，訴訟程序均未終結，在司法救濟程序終結前，尚無從陳送部長令准執行。

法務部表示，法務部就死刑之執行一向秉持依法審慎之態度，依照規定嚴謹審核，待司法救濟程序終結，將陳送執行，貿然執行才是違法執行；如要立即執行死刑，只有刪除救濟程序，然而，這是否符合法治及國際「兩公約」值得深思。

黃富康犯下一死兩傷重案。圖／聯合報系資料照片
黃富康犯下一死兩傷重案。圖／聯合報系資料照片
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

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