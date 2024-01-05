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炒房女金主金德儀弄人頭詐貸逾8.4億 北檢今起訴68人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2010年起，涉及多起不動產交易的女金主金德儀等68人透過詐貸哄抬房價，詐得8.4億餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯偽造私文書、使公務員登載不實公文書及詐欺取財等罪嫌起訴金德儀等68人。

全案源於，金德儀自2010年間起，在台北市中山區3處營業，辦理以不動產向金融機構貸款業務，由金德儀聘請的4名業務人員負責尋覓屋況不佳、凶宅或低於行情價的房屋，再由2名行政人員刻偽造貸款印章，於不動產買賣契約上偽簽出賣人姓名。

檢方查出，金德儀等人與51名貸款人頭提供人合作，使數間銀行承辦人員審核借款條件，涉犯偽造私文書、使公務員登載不實公文書及詐欺取財等罪嫌。

檢方調查，本案先由4名金德儀聘請的業務人員尋覓房地，再由金德儀安排買受名義人及不知情的不動產所有人，共同簽訂真實買賣契約，買受該不動產。

接著，再由貸款人頭提供人徵得貸款名義人的同意辦理貸款，偽造貸款名義人的綜合所得資料清單、各類所得扣繳暨免扣繳憑單公文書等資料，向銀行辦理貸款，造成數間銀行誤信貸款名義人有能力還款，准予核貸，損及各銀行審核貸款案的正確性。

起訴書指出，金德儀等人利用人頭以假契約、假所得資料向銀行詐貸，合計詐貸共8億4824萬5253元，影響金融秩序不謂不大；此外，金德儀等人持墊高金額的假合約虛假登錄，斲傷實價登錄目的，造成民眾誤信房價已倍數成長，刺激不動產熱潮，坐收房價上漲之利，卻讓無殼族望屋興嘆，社會付出鉅額成本。北檢今依涉犯偽造私文書、使公務員登載不實公文書及詐欺取財等罪嫌起訴金德儀等68人，建請法院量處適當之刑。

2010年起，涉及多起不動產交易的女金主金德儀等68人透過詐貸哄抬房價，詐得8.4億餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯偽造私文書、使公務員登載不實公文書及詐欺取財等罪嫌起訴金德儀等68人。聯合報系資料照
2010年起，涉及多起不動產交易的女金主金德儀等68人透過詐貸哄抬房價，詐得8.4億餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯偽造私文書、使公務員登載不實公文書及詐欺取財等罪嫌起訴金德儀等68人。聯合報系資料照

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