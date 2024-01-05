去年赴陸...桃園第一選區立委候選人涉反滲透法 檢聲押中

桃園市第一選區立委候選人、無黨籍的馬治薇，去年上半年度曾與民眾黨桃園地方黨部黃姓主委一塊赴陸數日，疑似接受統派團體的資助獨立參選，涉犯反滲透法昨天遭桃園地檢署指揮法務部調查局桃園市調查處搜索，通知馬女、共犯及證人等8人到案，檢方複訊後，認為犯罪嫌疑重大，今天清晨5點向桃園地方法院聲請羈押中。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍說明，檢察官高健祐偵辦桃園市某區域立法委員候選人涉犯反滲透法案件，於昨（4）日，指揮法務部調查局桃園市調查處兵分四路搜索該名立委候選人住處、服務處，以及同案共犯等處所，總共通知馬姓候選人、共犯及證人共8人到案。