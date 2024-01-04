國內前三大王牌交易所ACE驚爆勾結詐團 潘奕彰聲押禁見

檢警調查獲以男子潘奕彰為首的虛擬貨幣詐騙集團，利用話術詐騙誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，然而令調查局詫異的是，潘奕彰的身分竟是國內前大三ACE王牌交易所負責人，由於不法所得超過上億元，台北地檢署深夜依違反銀行法聲押禁見潘奕彰、林耿弘與康林公司幹部林若蕎3人追查幣流，其餘共犯3至20萬元交保。

2018年成立的ACE王牌交易所，是台灣首家合法合規的交易所，潘奕彰（David）過去曾在KPMG任職，擁有豐富輔導新創的經驗，先成立ABA亞洲區塊鏈加速器協助企業發展，接著才成立交易所，以打造完整區塊鏈生態聞名，如今涉詐騙被捕震撼幣圈。

另外，林耿宏也是詐團主謀，過去常在臉書上PO超跑，或買名牌炫富，最常用的口號就是「三年內買房買車」，在直銷界相當資深，還曾獲國民黨主席吳敦義頒獎。他曾擔任綠色小鎮的董事長，還有萬霖福瑞麒總經理，但這2家公司不是遭倒閉，就是被控吸金，近年改賣虛擬幣大搞詐騙。

最高檢署指出，實務上虛擬貨幣洗錢相當嚴重，例如全球最大加密貨幣交易商幣安涉違反美國防制洗錢法，遭美國司法跟財政部門調查，人稱CZ的執行長趙長鵬，已跟當局達成認罪協商，將支付43億美金，相當於台幣1360億元的罰款；台灣檢調前不久也偵辦「幣竟公司」涉及巨額洗錢，營運長張于庭聲押獲准，實際負責人涂誠文（小涂）逃亡遭通緝。可見虛擬貨幣早已成為各種犯罪集團洗錢的重要管道。

據調查，潘奕彰與從2020年起自稱為「幣商」，透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，以傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣1顆具有台幣30元市值，未來將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富。