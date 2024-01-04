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平原立委候選人樁腳涉現金賄選交保 東檢將提抗告

中央社／ 台東縣4日電

某平地原住民立委候選人的曾姓、林姓樁腳涉嫌現金賄選，台東地檢署以有串證之虞聲押禁見，台東地方法院裁定各以15及5萬元交保，但不能與其他被告及證人接觸；檢方將提抗告。

台東地檢署檢察官馮興儒昨天指揮法務部調查局花東調查站人員及花東兩地員警、內政部移民署南區事務大隊台東縣專勤隊等單位，共同偵辦1名平地原住民立法委員候選人的曾姓、林姓、謝姓等樁腳，涉嫌以新台幣1000元至2000元不等向選民現金買票，前往13處搜索，並帶回曾姓男子等12人到案釐清。

昨天深夜將謝姓被告諭知5萬元交保，曾姓、林姓樁腳罪嫌重大且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲押禁見。

台東地方法院今天上午開庭審理，裁定曾姓樁腳15萬元交保、林姓樁腳5萬元交保，交保後禁止與其他被告及證人接觸。

台東地方法院表示，雖然曾姓、林姓2人涉案，但衡量比例原則與涉案情節，沒有聲押必要；台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，檢方會提起抗告。

台東 樁腳

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