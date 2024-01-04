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違規停車遭警查 台南男拒絕陳述姓名及住居所罰2千

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓男子去年11月間騎機車到永康火車站接小孩，因他違規停車，員警趨前依法攔檢稽查，但他拒絕陳述其姓名、住居所，新市簡易庭處罰鍰2千元。圖／本報資料照
台南黃姓男子去年11月間騎機車到永康火車站接小孩，因他違規停車，員警趨前依法攔檢稽查，但他拒絕陳述其姓名、住居所，新市簡易庭處罰鍰2千元。圖／本報資料照
台南黃姓男子去年11月23日下午5時多騎機車到永康火車站小孩，因他違規停車，員警趨前依法攔檢稽查，但他拒絕陳述其姓名、住居所等，後經警方依其車籍資料追出他的身分資料，新市簡易庭認他於警察人員依法查察時，就其姓名、住居所拒絕陳述，處罰鍰2千元。

黃男矢口否認有何違反社會秩序維護法，「我就拒絕陳述」他辯稱，因為沒有法源依據說他一定要向警察說明他的身分，而且那是公共場所。他說，他只是騎車在那邊等小孩，要載小孩回家。

案發當天，黃男在永康火車站前違規停車，警方趨前依法攔檢稽查時，但他拒絕陳述其姓名、住居所。經警方依據機車車籍資料，查出車主為黃男的妻子，再依黃妻的戶役政資料，進而查得黃男的姓名、年籍資料，通知他到案說明。

警方指出，社會秩序維護法第67條第1項第2款明文規定，警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實之陳述或拒絕陳述者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。警方依法將他移送審理。

新市簡易庭指出，警察人員依道路交通管理處罰條例第7條規定，對於違規停車者稽查，及於舉發程序中對於違規停車者的身分查證。黃男於警方依法稽查、舉發其違規停車行為程序中，就其姓名、住居所均拒絕陳述，核屬違反社會秩序維護法違序行為，應依法論處。法官認黃男於警察人員依法查察時，就其姓名、住居所拒絕陳述，處罰鍰2千元。

警察 火車站 小孩

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