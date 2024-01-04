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假傳銷真拉下線收款1.9億 港商商暉資本19人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

香港商商暉資本馬來西亞及負責人許益康，涉嫌於2016年來台發展「商暉TTC拆分盤」，雇用男子劉鴻暉處理在台帳款，找來男子陳志遇擔任台灣負責人，陳姓及蔡姓夫婦擔任台灣幹部，對外招攬下線，繼而於2018年5月間轉型為「兆金皇朝兆金幣」對外發行。台北地檢署查出，商暉許男等19人，於2016至2019年間藉此假多層次傳銷，實際吸收投資款項1.9億，今依違反多層次傳銷管理法起訴。

起訴19 人中，還包括替商暉提供第三方支付服務，以「扎佛利信託專戶」處理在台金流的紫洣科技李姓負責人，另有3名馬來西亞籍Bon、LOONG、Ryan顧問遭通緝。

檢調查出，陳男等人於2016年10月至2018年5月間，先後於台北、桃園、台中等地舉辦投資說明會，建立通訊軟體群組，藉由招待投資人郵輪旅遊和出國參觀賭場，以多層次傳銷方式，推銷商暉TTC拆分盤，並自稱與新加坡知名公司為關係企業，鼓吹民眾推薦下線領取高額獎金。

2018年5月間，商暉又將拆分盤轉型為兆金幣，並在同年7月上市國際交易所買賣平台，表示兆金幣可通用於兆金皇朝線上賭場、柬埔寨實體賭場及渡假村，以及台灣拉茶風味咖啡館，同樣提供高額推薦下線獎金。

事實上，商暉等人明顯違法，不使傳銷商主要收入為合理市價推廣、銷售商品或服務，而是以介紹下線參加作為主要收入來源，自2016至2019年間，藉此吸收下線投資款項1億9320萬餘元，但因未涉保證取回本金及固定利息，未被檢察官認定涉及銀行法違法吸金。

香港商商暉資本馬來西亞及負責人許益康與台籍幹部劉鴻暉、陳志遇等人共19人，藉由發行「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」，吸收下線投資款項1.9億，遭北檢依違反多層次傳銷管理法起訴。圖／報系資料照片
香港商商暉資本馬來西亞及負責人許益康與台籍幹部劉鴻暉、陳志遇等人共19人，藉由發行「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」，吸收下線投資款項1.9億，遭北檢依違反多層次傳銷管理法起訴。圖／報系資料照片

馬來西亞 賭場 咖啡館

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