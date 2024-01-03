見同鄉賭場獲利眼紅 越南移工揪台籍友人持刀槍洗劫…二審駁回上訴

越南籍范姓男子見同鄉高姓男子在雲林經營賭場獲利可觀，前年9月夥同陳姓男子等5人戴頭套分持刀槍洗劫，搶走現金25萬元及金飾共計58萬多元，范等5人落網，綽號「阿國」男子通緝中，一審判范等人7年10月至4年不等徒刑，不服上訴，二審認事用法並無不合，駁回上訴。

台南高分院合議庭指出，范、陳、黃、林姓及另名陳姓男子5人犯行事證明確，均以結夥3人以上攜帶凶器強盜罪共同正犯論罪；陳、黃、林3人均受邀集所為，並非指揮、主導犯罪之人，事後並與告訴人調解成立，履行調解條件，賠償遠高於犯罪所得金額，有相當悔悟之意，認如科以最低度7年有期徒刑，仍屬過重，情輕法重，均依法酌減其刑。

范事後全盤否認，說詞反覆，未見悔悟之意，也未補償被害人損害，相較於其他被告犯後態度不佳，納入量刑因素考量。

原審審酌范等人個人狀況、前科素行，犯罪動機、目的、手段、行為分工、角色定位，造成被害人損害程度，范男處7年10月、陳男處7年4月、黃、林及另名陳姓男子均處4年。

合議庭認為，經核原判決認事用法並無不合，量刑及沒收宣告也稱妥適，應予維持，因而駁回范等人上訴。

檢警調查，陳自2022年7月間起，陸續與同姓陳、黃、林宏達及綽號「阿國」共同商議，先由范探知該賭場營業時間、營業情形及有無轉移營業地點等資訊告知陳，再依現場實際情況決定後續作為。

范於同年8月、9月間前往高多個賭場場址蒐集情資，9月13日晚間7時許，陳等人也到現場勘查，晚間9時59分許持該行動電話撥打110報案，警方聞訊後前往其賭場新址查看，迫使高重返賭場舊址營業。

范等6人判斷當日賭場賭資龐大，決定13日當晚下手，深夜11時30分許賭場開始營業，陳備妥頭套、西瓜刀5把，阿國另攜帶槍枝1把，一行人搭載轎車前往賭場。陳等人接獲范的通報，由林在外把風且等待接送。

陳等人頭戴頭套並手持西瓜刀，阿國另持槍枝，14日2時38分許進入賭場，持刀械恫嚇高及現場賭客，強行取走高管領的現金25萬元、高所有金項鍊1條、金戒指3個及黃金手鍊2條等金飾，與現金合計價值58萬8800元，得手後即離開賭場，並將強盜所得現金及金飾朋分殆盡。