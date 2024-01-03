涉貪1079元前女警賓利姊認罪了 露趾自拍偷查個資爭議一籮筐

因行為不當遭汰除的前台北市女警邱薏瑄被控詐領加班費975元，另值勤時開警用巡邏車加油104元載男友，依詐欺、公務員詐領財物罪起訴；台北地院今天開庭，邱女認罪，法官同意本案採簡易程序審理，近日宣判。

事實上，邱女除因詐欺、詐領公款罪起訴，另涉貪汙、偽造文書、個人資料保護法等案正由新北地檢署偵辦，她因後案羈押禁見；台北地院今天自台北女子看守所提解穿囚服的邱女出庭，邱女到庭認罪。

台北地檢署起訴，邱薏瑄2度於值勤期間翹班，涉嫌詐領值勤加班費975元，另私用警車詐取油錢104元，不法所得是1079元。

邱女的委任律師王志超主張，邱女於值班時間在隊部待命，凌晨2到3時休息時間本來就可以外出，且邱女加班費應有時薪190元，總犯罪不法所得扣掉應拿的加班費「其實不到1000元！」

律師表示，實務上類似案件有獲判拘役刑的前例，且本案偵查中台北地檢署曾有意給予邱女緩起訴處分、命繳4萬元緩起訴處分金，「相當於拘役40日的刑度」，只不過可能受新北地檢署偵查中案件影響取消，「這是我的推測」。

律師說，如邱薏瑄犯情重大，也不敢向法院求情，但本件確是沒有非常嚴重，如果本件判有期徒刑的話，會影響別的案子。

邱薏瑄向法官表示，她未婚、專科畢業、沒有小孩要撫養、月入5萬元，且偵查中即已繳回犯罪所得，建請法官從輕量刑。

現年30歲的邱薏瑄從警期間與詐騙集團成員交往，私下替男友濫查個資，經台北市警察局自清移送法辦，警察資格汰除。

調查指出，邱薏瑄從警時曾開賓利車上班，被同事封為「賓利姊」，她考上高雄大學法律系後，半途再報考警專，警專31期結業後分發到台北市警中山分局長安東路派出所服務約9年。

邱女從警期爭議不斷，2015年她搭高鐵時一口氣買下3個連號座位，光腳露趾在座位上自拍；2016年參加BMW車聚而結識某男友，懷疑男友與前女友藕斷絲連，濫查男友的車籍與個資，事端一件接一件。