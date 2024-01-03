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詐團布設泰達幣騙局得手逾5千萬 還辯稱合法幣商...檢斥臨訟卸責

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

胡姓男子等人涉嫌與境外詐欺集團合作，假稱是幣商，與多名被詐欺集團誘騙投資虛擬貨幣的被害人聯絡後，把被害人購買的泰達幣（USDT）轉入詐團控制的電子錢包領走，初估被害人損失超過5000萬元。檢方偵查後，將胡男等8人依涉犯詐欺等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，胡男等人2022年9月起共組詐騙集團，以投資名義誘騙被害人加入，詐稱需以泰達幣（USDT）作為投資標的，再誘被害人向詐團成員，以場外交易方式購買大量泰達幣。

李女、洪男和戴男冒稱幣商的詐團成員，在與被害人接洽時，僅要求提供身分證正面及存摺封面照片即完成認證，未用視訊、手持證件自拍等方式，確認實際交易者與查證文件對象是否相同，也未釐清被害人頻繁購買大額泰達幣用途，更略過幣安交易所風險控管措施場外交易。

3人取得被害人款項匯入後，把胡男提供的泰達幣轉入被害人電子錢包，並領出帳戶款項交給胡男，轉交詐團上游。詐團成員另誘騙被害人，把泰達幣轉入詐團控管的電子錢包，隱匿詐欺贓款去向。

檢警另查出沈男與葉女共同經營買賣泰達幣的公司，並找吳男擔任負責人，不定期依葉女指示辦理業務，每次可獲報1、2千元報酬。曾與沈男共事的張男固定配合仲介要購買泰達幣客戶，從中賺取匯差。

1被被害人2022年底向李女購買泰達幣時，李女擁有的帳戶因涉詐欺案遭凍結作罷。胡男和李女為掩飾款項流向，與張男謀議設局繼續行騙。胡向被害人偽稱其他公司可接手服務，張則告知沈男和葉女，被害人交易金額龐大，有承作空間，沈、葉明知場外交易買賣異常可能涉及不法，為賺取匯差略過風險加入行騙行列。

檢警接獲報案後，檢察官指揮基隆市刑大科技偵查隊、偵四隊蒐證數月，去年8月29日至31日持法院核發的搜索票，前往犯嫌居所及涉案公司執行搜索，查扣手機、虛擬貨幣相關筆記本、虛擬貨幣合約免責聲明和交易流程等證物，並將眾人帶回偵訊。

胡男、李女、洪男和戴男承認從事泰達幣買賣，他們是合法幣商，透過幣安平台與客戶交易，對於客戶都有進行認證，並沒有從事詐欺、洗錢行為。檢方認嫌犯認訮程序流於形式，僅為避免檢警查緝，辯稱幣商是臨訟卸責，將全案分依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺取財等嫌起訴。

胡姓男子等人涉嫌與境外詐欺集團合作，以泰達幣交易行騙。基隆地檢署偵查後，將胡男等8人依涉犯詐欺等罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
胡姓男子等人涉嫌與境外詐欺集團合作，以泰達幣交易行騙。基隆地檢署偵查後，將胡男等8人依涉犯詐欺等罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

泰達幣 詐欺 虛擬貨幣 詐騙集團

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