割頸國三生恐賠大筆錢 犯保協會：對被害人家屬提供協助

新北市某國中國三生以割頸方式殺死同學，震驚社會，犯罪被害人保護協會除啟動機制協助被害家屬申請定額補償金外，由於凶嫌未成年，法務部官員透露，犯保協會必要時將出擔保書協助被害人家屬對凶嫌父母聲請假扣押。

有關官員透露，民法規定未成年人如侵犯他人權利，父母須連帶賠償責任；國三生割頸案的加害人是未成年人，因此，加害人的父母未來可能須負連帶賠償責任，另由於被害人正值年少，餘命長，賠償金額不可能過低。

官員表示，日後如果被害人家屬向加害人提起民事求償訴訟，犯保協會依法即有義務出具保證書協助擔保，甚至進一步協助被害人家屬對加害人家屬聲請假扣押、假處分等訴訟程序事項，以避免有責任人蓄意脫產。

據調查，目前新北地檢署不排除朝殺人罪、傷害致死罪方向偵辦，而涉案國三生則暫時安置在位於新北市土城區的少年觀護所等待案件調查結論，安置時間則未定。

依法律規定，所方應提供少年收容期間的相關「鑑別報告」給法官審酌辦案、量刑參考之用。

有官員表示，犯保協會新北分會於案發第一時間已啟動「一路相伴」專案，派人到場關懷被害人家屬心情，並且說服被害人家屬同意由檢察官相驗、解剖，如有必要，專案人員將等被害人料理後事心情平復後，繼續聯絡家屬研議有關訴訟事宜。