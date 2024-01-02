獨／真有詭？前少校夜潛海軍營區獲輕判 又涉國安法被帶回

海軍退役陳姓少校前年11月偽造證件潛入海軍左營軍區，當時懷疑陳男是為竊取國軍資料，但查無相關事證，陳男最後僅依要塞堡裡地帶法判刑6月；橋頭地檢署偵辦國安案件，許姓、黃姓錢莊業者疑利用借貸吸收士官竊取軍情，當年潛入教準部的陳男也被帶回，此次搜索，更讓當年陳男潛入目的更增可疑性。

陳男2004年入伍，後來一路拚至少校，2016年11月起至海軍教準部任職，擔任部隊體育官，但陳男疑因在外有不當借貸，消息傳至部隊，被海軍列入汰除名單，2020年11月自請退役。

前年11月12日深夜11時許，退役1年多的陳男偽造海軍教準部教訓處王姓處長證件，成功騙過衛哨潛入左營軍區，用退伍時未歸還的鑰匙打開教訓處辦公室，待了1個多小時後離去。

但準備離開營區時，因神情緊張，遭機警衛哨察覺，比對身分後，才發現他持偽造證件闖入營區，陳卻趁衛哨不注意時逃逸，直到同月16日才被逮。

陳男當時辯稱是為「尋短」才闖入營區，但他在辦公室待了1個多小時，動機引人懷疑，且當晚逃逸後，隨即清空租屋處搬家，並丟棄手機滅證。

檢方當時懷疑陳男有計畫刺探、竊取軍事文書，但最後查無相關實證，海軍清查也未發現有機密文件遺失，最後僅依要塞堡壘地帶法起訴，橋院審理後，判刑6月，得易科罰金確定。

橋頭地檢署去年底偵辦國軍士官刺探軍情案，帶回許姓、黃姓地下錢莊業者，其中當年潛入海軍教準部的陳姓少校，也在該波帶回人員名單之列。

據了解，陳男當年遭法辦後，雖丟棄手機滅證，但辦案人員據他與錢莊業者往來紀錄，順藤摸瓜，最後查獲許姓、黃姓錢莊業者疑利用借貸，吸收國軍士官竊取軍情。

橋檢訊後聲押許姓、黃姓錢莊業者及陳姓、胡姓士官，法官裁定10至20萬交保、胡男請回，檢方已提抗告。至於陳姓退役少校，檢方訊後交保候傳，涉案情節有待釐清，全案朝違反國安法等罪嫌偵辦中。