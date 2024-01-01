男子臉書開價15萬元賣鯊魚劍 違反動保法判刑6月

彰化縣李姓男子在臉書（Facebook）刊登出售公告，以15萬元出售俗稱鯊魚劍的保育類動物鈍鋸鰩，員警看到公告和李男相約面交當場逮人，男子因違反動保法遭判刑6月，緩刑2年。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，李男今年8月在臉書刊登出售「鯊魚劍」的公告，供不特定人瀏覽，員警在網路巡邏時，發現製作成鯊魚劍的鈍鋸鰩屬於珍貴稀有保育類野生動物，於是和李男聯絡，開價新台幣15萬元，相約在便利商店面交。

李男遭員警逮捕起訴，彰化地院審理此案時，李男表示，不知道鈍鋸鰩製成的鯊魚劍，是公告名列第一級珍貴稀有保育類野生動物產製品，至於開價15萬元是上網參考別人的開價。

不過法官認為，李男只要在網路上以「鯊魚劍」為關鍵字查詢，可輕易得知販售「鯊魚劍」是不法行為，認為李男違反野生動物保育法，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，全案仍可上訴。