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墾丁鬥毆後追逐自撞 賓士酒駕14歲機車騎士無照 釀1死

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

連假不平靜，屏東縣恆春鎮南灣路31日凌晨1點35分發生車禍，機車自撞紐澤西護欄，摔落路旁水溝受傷；另輛汽車自撞消防栓，車上連同駕駛共4人，副駕駛詹男頭部重創送醫不治。警方追查發現，雙方人馬稍早在墾丁大街疑因互看不順眼嗆聲發生鬥毆事件，兩車追逐各自發生自撞，汽車駕駛徐男酒測值達每公升0.49毫克、機車騎士無照。警方後續擴大偵辦。

警方初步調查，今凌晨1點30分接獲報案，墾丁大街上發生聚眾鬥毆爭執事件，當時兩人受傷，送醫無礙。鬥毆雙方在逃逸互相追逐，在南灣路段各自發生自撞車禍，警方初步掌握涉案人員身分全力追緝，兩方人馬互不認識，疑因看不順眼嗆聲引發鬥毆；汽車一行四人從桃園南下墾丁遊玩，無照機車騎士是屏東人。

現場初步了解，汽車駕駛25歲徐男車上載3名乘客，自撞消防栓後現場噴出大量水柱；14歲機車騎士自撞紐澤西護欄，摔落路旁水溝受傷送醫。汽車副駕駛30歲詹姓男子頭部受重傷，急救後轉送枋寮醫院送醫不治，其他人傷勢無生命危險，汽車駕駛徐男酒測值達每公升0.49毫克，機車騎士無照，警方後續擴大偵辦，針對交通違規與酒駕行為依法移送並制單舉發。

屏東縣恆春鎮墾丁大街上今凌晨發生聚眾鬥毆事件，雙方人馬追逐過程，汽車駕駛徐男車上帶著三名乘客，自撞消防栓，現場噴出大量水柱，副駕駛乘客詹男頭部重傷送醫不治。記者劉星君／翻攝
屏東縣恆春鎮墾丁大街上今凌晨發生聚眾鬥毆事件，雙方人馬追逐過程，汽車駕駛徐男車上帶著三名乘客，自撞消防栓，現場噴出大量水柱，副駕駛乘客詹男頭部重傷送醫不治。記者劉星君／翻攝
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屏東縣恆春鎮墾丁大街上今凌晨發生聚眾鬥毆事件，雙方人馬追逐過程，汽車駕駛徐男車上帶著三名乘客，自撞消防栓，現場噴出大量水柱，副駕駛乘客詹男頭部重傷送醫不治。記者劉星君／翻攝
屏東縣恆春鎮墾丁大街上今凌晨發生聚眾鬥毆事件，雙方人馬追逐過程，14歲機車騎士自撞紐澤西護欄，摔落路旁水溝受傷送醫。記者劉星君／翻攝
屏東縣恆春鎮墾丁大街上今凌晨發生聚眾鬥毆事件，雙方人馬追逐過程，14歲機車騎士自撞紐澤西護欄，摔落路旁水溝受傷送醫。記者劉星君／翻攝
屏東縣恆春鎮墾丁大街上今凌晨發生聚眾鬥毆事件，雙方人馬追逐過程，汽車駕駛徐男車上載著三名乘客，自撞消防栓，現場噴出大量水柱，駕駛徐男酒駕、副駕駛乘客詹男頭部重傷送醫不治。記者劉星君／翻攝
屏東縣恆春鎮墾丁大街上今凌晨發生聚眾鬥毆事件，雙方人馬追逐過程，汽車駕駛徐男車上載著三名乘客，自撞消防栓，現場噴出大量水柱，駕駛徐男酒駕、副駕駛乘客詹男頭部重傷送醫不治。記者劉星君／翻攝
屏東縣恆春鎮墾丁大街上今凌晨發生聚眾鬥毆事件，雙方人馬追逐過程，汽車駕駛徐男車上載著三名乘客，自撞消防栓，現場噴出大量水柱，駕駛徐男酒駕、副駕駛乘客詹男頭部重傷送醫不治。記者劉星君／翻攝
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自撞 鬥毆 機車騎士

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