大貨車逾限高撞壞東澳隧道噴流風機 恐賠100萬

蘇花公路改善路段東澳隧道南向路段上方的噴流風機，27日遭一輛高度過高的大貨車撞壞。交通部公路局估損失新台幣100萬元，將向駕駛或貨運業者求償，警方也已開單告發。

交通部公路局東區養護工程分局今天指出，經警方調查，這輛大貨車車高為4.65公尺，已超過隧道限高4.6公尺規定；遭破壞的噴流風機已於28日拆除完成，將於1個月內修復。

東區養護工程分局指出，目前東澳隧道雙向共有48台噴流風機，其餘噴流風機尚有能力維持隧道內的排煙順暢。此外，蘇花改各路段及隧道口都已設置限高牌面，應足使駕駛人清楚了解相關規定，因此將對肇事駕駛或貨運業者求償。

警方調查，肇事駕駛已違反道路交通管理處罰條例第29條「裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度」，可處新台幣3000元至1萬8000元。