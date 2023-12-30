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參選新北市議員落選！涉收受境外勢力政治獻金 檢聲押一人獲准

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

去年以勞動黨名義參選新北市議員，以2035票落選的王正，遭檢調查出涉嫌收受境外勢力指示孫姓男子及笪姓陸籍女子捐贈政治獻金共1萬3000多美金，涉反滲透法，檢調昨天在北市及新北市等地點搜索，帶回王正及孫男和笪女等6人，新北檢方訊後向法院聲押孫男獲准，笪女10萬元交保，王正限制出境、出海。

新北地檢署檢察官許宏緯偵辦違反反滲透法案，昨天指揮法務部調查局台北市調處、台北市刑大在台北市大同區、新北市樹林區等6處地點執行搜索，帶回去年以勞動黨名義參選新北第8選區市議員候選人王正及孫姓男子及笪姓女子等6人到案說明。

據了解，台籍孫男為某青年發展聯合會副理事長，笪女為香港江蘇青年總會的大陸籍會董，2人受指示於2022年9月間，自香港地區匯款美金1萬3000餘元至王下名下的台灣地區銀行帳戶，以支用2022年新北市第8選區市議員選舉時，包括購買口罩、面紙、廣告、旗幟等競選宣傳品及服務處用品 ，作為王正參選新北市議員的競選活動經費。

檢察官訊問後，以孫男、笪女涉滲透法受滲透來源指示捐贈獻金罪嫌重大，孫男有滅證及逃亡之事實、笪女有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，王正限制出境出海，其餘3人請回。

新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

議員 反滲透法 政治獻金

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