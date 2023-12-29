全台首宗國民法官案終宣判！他得不到就殺男同學判無期

全台首件國民法官案由台中地院本周起密集審理5天，公訴檢察官以被告黃紹綸愛慕東海大學同校施姓男同學，但「得不到就殺掉他」依殺人罪起訴求處無期徒刑，黃的辯護人主張黃有亞斯伯格自閉症，僅構成過失致死罪，建議判最重5年；合議庭今依殺人罪，判黃紹綸無期徒刑，可上訴。

台中地院今上午9點30分開始評議，預計11點30分宣判，合議庭依殺人罪判處黃無期徒刑。

全案起因於，黃姓男子（22歲）東海大學法律系畢業，因愛慕同校、介紹他進直銷公司的施姓男子，黃向施表白遭拒，去年10月20日躲在施租屋處，涉嫌持刀刺死對方。

台中地檢署今年1月4日依殺人、侵入住宅罪嫌起訴黃，1月5日送審繫屬台中地院，成為國民法官新制上路後全台第一起案件。中院抽籤由審判長兼受命法官唐中興承審，中檢派出檢察官張凱傑、陳隆翔及黃芝瑋蒞庭，黃男由律師李宣毅、黃致豪及林陟爾為其辯護。

中院開庭期間，檢辯攻防激烈，光是準備程序就開7次以上，雙方就預斷、送鑑定爭論不休，辯方更是聲請刪減檢方起訴書、聲請法官迴避但均被駁回，本周五起審理時，檢辯頻繁異議也讓流程更加繁冗。

中院昨開庭，公訴檢察官黃芝瑋科刑辯論開頭就以「得不到，就殺掉」做黃男犯行的定論，主張他雖自首，但犯後清洗凶刀、換衣服，落網一再辯稱「不小心」，種種掩飾行為，認為他就算自首有不應予以減刑。

黃芝瑋說，黃男有計畫殺人，手段凶殘，被羈押在看守所一再違規，曾要其他收容人幫他打手槍、尿床不清理，犯後態度不佳，應予加重。且黃在鑑定時談及賠償、估計自己刑度10至15年，還說「刑期長短要看律師功力」，對自身刑期相當在意。

黃芝瑋表示，鑑定以黃具自閉症類群障礙症，有長期監禁治療必要，建請合議庭量處無期徒刑，褫奪公權終身。

律師李宣毅表示，黃男國小起出現人際關係問題多次受輔導，大學也有憂鬱傾向，且根據諮商形容他對於遇到友誼就像抓到浮木一樣，對於人際關係才常起衝突。

李宣毅也請合議庭思考，司法權要如何面對最高價值生命權的逝去，黃經鑑定有亞斯伯格自閉症、憂鬱性疾患，應為身心障礙者，認為黃有受治療、回歸社會可能。

李也建議，若以刑法第276條過失致死罪，應量處黃最重5年徒刑；若以刑法第271條殺人罪，應依刑法第62條自首、第19條辨識能力降低，2度減刑，並施以監護，或考量刑法第59條情堪憫恕減刑。