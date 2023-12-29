遊陸疑捲入介選 77案調查157人

刑事局提醒民眾，大陸介選手段多元，需注意甄別訊息。記者廖炳棋/翻攝 總統及立委選舉逼近，檢調大舉偵辦招攬赴陸遊「介選」案件。兩個安徽同鄉會涉受大陸機關招待安排27人赴安徽旅遊，被要求支持特定總統候選人，兩名幹部前天被檢方依反滲透法等聲押，昨晚法院裁定分別以30萬元、8萬元交保；南投縣政府機要秘書林孟麗也涉受陸方招待帶10多人到杭州旅遊，希望支持某立委候選人，前天返國即被約談，檢方訊後以20萬元交保。法務部次長黃謀信說，目前偵辦大陸介選案77件，對象157人。

台北地檢署調查，台灣安徽同鄉聯誼總會秘書長李安泰、台北市安徽省同鄉會理事長宋國倩及顧問葉漢談涉受大陸安徽省台辦及統戰部等單位委託，10月29日至上月5日安排同鄉會成員及親友共27人赴安徽旅遊8天，每人收1萬6千餘元團費，其餘食宿、交通等費用由陸方資助；李及台辦人員在餐會要求支持特定政黨或總統候選人，李在大陸取得人民幣3萬元（約台幣13萬元），返台後存入銀行帳戶。

北檢前天指揮台北市調查處、大同警分局搜索8處、約談18人，檢方訊後認李安泰、宋國倩涉受滲透來源指示、委託或資助，而對有投票權之人行賄等罪嫌重大，涉違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法，且有互相勾串、湮滅證據之虞，聲請羈押禁見，葉漢談5萬元交保，其餘請回。法院昨晚裁定李安泰30萬元交保、宋國倩8萬元交保，兩人均限制出境出海。

另外，南投地檢署調查，林孟麗招攬10多名竹山鎮民本月18至23日赴杭州6日遊，接受當地台辦招待旅遊，交通、景點門票、餐廳用餐及飯店住宿由台辦全額資助，餐敘時有台辦官員參與，林前天返台即被約談。檢方認為林受浙江省某市台辦主任指示、委託、資助，在旅遊期間表示希望團員支持特定立委候選人，涉犯反滲透法、公職人員選罷法，以20萬元交保。

南投縣政府表示，縣府員工到大陸均為正常兩岸交流，完全依法，希望檢方調查毋枉毋縱，不要成為選舉工具。

法務部指出，對境外勢力提供資金、餐會、旅遊招待等介選，嚴謹蒐證積極查辦，確保選舉公正。