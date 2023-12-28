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桃園平鎮前里長涉不實核銷經費 一審判刑2年

中央社／ 桃園28日電

桃園平鎮區一名陳姓前里長，涉嫌以重複的環保工打掃照片及自行填寫不實的發票收據，申請里基層工作經費核銷。桃園地院考量她僅是便宜行事，今天判處執行有期徒刑2年，可上訴。

桃園地方法院判決書指出，陳女涉嫌在民國98年至100年擔任桃園市平鎮區某里的里長期間，重複使用相同的環保工打掃照片，申請里基層工作經費核銷。

判決書指出，陳女也涉嫌向不知情店家索取空白免用統一發票收據後，自行填載不實的單據日期、品項、金額後，作為守望相助隊夜點費的不實核銷憑證，申請里基層工作經費核銷。

判決書指出，陳女所為損及公務員形象及桃園市平鎮區公所管理經費的正確性、實有不該，但考量她坦承犯行，僅是便宜行事，沒有因此獲取不法利益，今天依2個公務員登載不實文書罪，各判處有期徒刑1年3月，應執行有期徒刑2年，可上訴。

桃園 統一發票

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