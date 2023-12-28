機車騎士違停台中高鐵人行道 一理由讓法官撤單

高雄市曹姓騎士在去年7月底，將機車停在高鐵台中站外的人行道上，因誤認施工廠商在該處畫設的白色區域為停車區，加上旁邊還有其他機車停放，因此也將機車停在該處，但因此收到600元違規停車罰單，曹提行政訴訟，台中高等行政法院地方庭審理後，曹誤認該處可停車難認有故意或過失，撤銷罰單。

判決指出，曹姓騎士在去年7月30日，將機車停在台中高鐵站附近的人行道（烏日區站區二路、高鐵三路），烏日警分局警員發現後，依違反道交條例逕舉，曹因此收到600元罰單，曹不服向台中高等行政法院地方訴訟庭提起行政訴訟。

曹姓騎士主張，雖然人行道有「禁止停車」的標示，但地面有白色實線，外觀是整齊方格狀，白色標線也未經塗黑、塗銷，與一般機車停車格無異，基於信賴原則而停車，開罰不當，應予以撤銷。

中高行地方庭法官審酌，根據違規舉發的採證相片，人行道上有多個整齊排列的白色格狀線，雖然線條斑駁，但明顯可辨識，足以讓騎士相信，該處是可以停放車輛處所，曹沒有違反行政法義務的故意或過失，因此撤銷罰單，判曹免罰，仍可上訴。