被控境外勢力資助赴陸旅遊介選 統促黨幹部10萬元交保

台南檢調據報，統促黨中央委員兼台粵交流協會理事長林國信涉接受大陸資助，今年11月以投資及旅遊名義招攬新營等地里長等赴大陸旅遊，為競選一選區立委的女兒林芳竹助選外，配合「兩岸一家親」等疑有介入選舉，今天傳喚林國信等17人到案，經複訊，林涉犯反滲透法及選罷法等罪嫌以10萬元交保，其餘16人均請回。

專案小組調查，被告林國信涉嫌受大陸廣東省茂名市委員會統戰部幹部指示、資助，以投資、旅遊等名義，招募臺灣民眾赴陸，並支付赴陸民眾在陸食宿費用，供廣東省及茂名市台港澳事務局宣傳「兩岸一家親」、「反台獨」等立場，以達促進統一意圖。

且林國信女兒林芳竹代表統促黨競選台南市第一選區立法委員選舉，他為爭取民眾支持其女兒競選立法委員，於今年11月20日至25日，招募18名台灣民眾前往大陸廣東省茂名市參訪並接受落地招待，前述成員僅需自費購買機票，赴陸旅遊則享有食宿、交通費全免不正利益，行程中並由廣東省台辦及茂名市港澳台辦官員接見、招待飲宴，並配合陸方代表宣傳「兩岸一家親」、「投票給支持兩岸和平，反對台獨的候選人，如此兩岸才能共存共榮」，企圖影響選民投票意向，顯有以兩岸經貿交流、招待旅遊等方式而介入我國「二合一大選」不法情形。

檢方接獲檢舉後，由檢察官指揮調查局南部地區機動工作站、台南市調查處組成專案小組，今日傳喚被告林國信等17人到案，並持搜索票搜索台粵交流協會等處搜索。

檢方表示，林國信等人經檢察官訊問後，認被告林國信涉犯反滲透法第9條、第4條、第7條、公職人員選舉罷免法第99條第1項及總統副總統選舉罷免法第 86 條第 1 項等罪嫌重大，諭知10萬元交保，其餘被告訊後請回，將持續追查相關妨害選舉不法情事。

檢方指出，113年總統副總統及立法委員選舉日將近，境外勢力介選對選舉公正具有極大危害，全力遏阻境外勢力干預選舉。