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2024總統大選倒數17天 最高檢廉政署呼籲國人反介選與反賄選

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2024總統大選倒數17天，最高檢察署與法務部廉政署舉辦「反賄選逗陣來、反介選為將來」記者會，邀請阿忠布袋戲團演出傳達反賄選及反介選理念，呼籲國人防制境外介選，守護國內民主自由。

內政部部長林右昌表示，相較於歷屆選舉，介選手段多變，期望各單位徹底落實查賄工作、打擊介選，維護民主與自由。

中央選舉委員會副主任委員陳朝建表示，總統立委選舉倒數17天，選務機關、檢、警、調、廉提供政黨、候選人及選民公平、公正且公開的平台行使公權力。他說，賄選、買票與賭盤都屬於介選行為，境外勢力可透過網路傳播錯、假訊息及AI深偽影音，或是藉由旅遊落地招待影響選情。

最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，境外介選以各種面貌入侵，不只妨害選舉公正性，還牽涉國家安全問題，傳統介選、不實訊息、選舉賭盤與境外勢力介選，均與錢相關，呼籲國人保持警惕。

廉政署呼籲，各界共同反賄選與反介選，讓國人在自由意志下行使投票權，捍衛選舉自由及守護民主價值。

最高檢察署與法務部廉政署舉辦「反賄選逗陣來、反介選為將來」記者會，呼籲國人共同反賄選、反介選。圖／法務部廉政署提供
最高檢察署與法務部廉政署舉辦「反賄選逗陣來、反介選為將來」記者會，呼籲國人共同反賄選、反介選。圖／法務部廉政署提供

介選 立委選舉 賄選

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