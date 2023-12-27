曾參選議員女涉受資助招攬赴陸旅遊 嘉檢聲押獲准

嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片

曾參選嘉義市議員林姓女子涉嫌接受中國大陸資金資助，11月間招攬嘉義縣村里長赴陸參加旅遊，檢警調昨天執行搜索，檢方複訊後，依有串證之虞，今天向嘉義地院聲押禁見獲准。

嘉義地檢署表示，日前接獲情資，54歲林女接受大陸地區所屬政治組織資助、指示，以兩岸參訪交流名義，招待他人赴陸免費旅遊，違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等案件，全案由嘉義地檢署檢察官張建強偵辦。

檢警調查，林女去年曾參選嘉義市議員選舉，落選後，一直熱衷參與嘉義縣市社團及協會；經調查，林女涉嫌接受中國大陸浙江省某市台辦資金資助，招攬嘉義縣地區村里長、有政治影響地方人士等人，於今年11月24日赴陸參加6天5夜旅遊團，接受食、宿、交通、門票均免費落地招待，參與團員僅需支付機票及國內接送費用。

檢方指出，林女帶領的旅遊團均由大陸台辦處長級人員陪同，且處長級人員並向團員表示「支持特定人當選」、「才能促進兩岸交流」、「兩岸一家親」等言論，藉此方式向參與旅遊團員行求、期約及交付賄賂，要求團員接受免費招待旅遊後，於總統、副總統選舉投票時，為一定投票行使。

嘉義地檢署昨天指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊及法務部調查局嘉義市調查站，傳喚林女及證人等12人到案。檢方複訊後，認為林女犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，今天向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院指出，林女否認犯行，且與證人證述明顯出入；在警方查緝時，緊急刪除Line群組的對話；證人證稱有人提到不要把出遊的照片PO上網，事實足以認為林女有勾串證人之虞，因此裁定羈押禁見。