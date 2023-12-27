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反滲透法辦案惹議 最高檢出手

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

最高檢察署舉辦淨化選風聯繫會報。圖／最高檢察署提供
最高檢察署舉辦淨化選風聯繫會報。圖／最高檢察署提供
檢調偵辦招攬赴陸旅遊、反滲透法等案屢引發質疑，最高檢察署前天召開「淨化選風聯繫會報」，針對總統大選案進行研析，會後作成具體指示，要求檢察官如動用聲押權查案時應註明為「矚目」案件，聲押失敗要即時抗告。

無論以反滲透法、總統副總統選舉罷免法甚至刑法偵辦選舉案爭議聲不斷，最高檢是統一法律意見機關，邀集內政部次長吳容輝、中選會副主委陳朝建、檢、警、調、廉與學者專家討論。

最高檢定調選舉案件態樣五種，另說明處罰上限。一：國人招攬里長、親友赴陸旅遊，且交通、食宿費用為不相當之對價，並向團員要求支持特定政黨或候選人，可能違反總統副總統選罷法，最重可判刑十年。

二：受滲透來源指示、委託或資助招攬里長、親友赴陸旅遊，且交通、食宿費用為不相當之對價，並向團員要求支持特定政黨或候選人，可能構成反滲透法、總統副總統選罷法，最重可處有期徒刑十五年。

三：招攬者或受招待者受滲透來源指示、委託或資助公開演講或署名推薦候選人、為候選人站台或亮相造勢、召開記者會、利用網路或其他媒體為宣傳，可能構成反滲透法、總統副總統選罷法，最重處五年有期徒刑。

四：受滲透來源指示、委託或資助，再轉指示、委託或資助他人為第三點之宣傳、助選等行為，最重也可判刑五年。

五：受邀前往大陸旅遊、參訪，交通、食宿費用為不相當對價，並許以不行使其投票權或為一定之行使者，可能違反刑法，最重處三年徒刑。

另受滲透來源指示、委託或資助製作「假民調」，違反反滲透法、總統副總統選罷法，最重可處有期徒刑七年六月。

最高檢說，會議結論提供檢察官作為偵查依據；赴陸餐會何種行為構成「拜票」行為，村里長赴陸接受招待返台後辦理活動邀請候選人在場演講大家喊「凍蒜」後候選人即離去，是否構成「拜票」或「支持、造勢」，檢察官應依經驗認定。

最高檢表示，檢察官辦理選舉案件如聲請羈押處分時，可依司法院頒訂偵查中聲請羈押重大、矚目刑事被告案件注意要點行事，加強論述是「矚目案件」，如不服法院裁定，應主張抗告請法院即時處理。

反滲透法 選罷法

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