疑境外勢力資助赴中旅遊 花蓮檢方查介選案

某山地原住民立委參選人，其花蓮辦公室巫姓主任和陳姓男子涉嫌招攬22人到中國重慶旅遊，接受招待，疑有介選情事，花蓮檢方依涉嫌違反反滲透法等罪嫌，分別以新台幣2萬、5萬元交保。

台灣花蓮地方檢察署今天表示，日前接獲情資指出，被告陳姓、巫姓涉嫌招攬他人赴陸旅遊接受招待，疑有介選情事，由檢察官江昂軒指揮法務部調查局花蓮縣調查站、內政部警政署刑事警察局、花蓮縣警察局刑事警察大隊、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊及中區事務大隊台中市專勤隊組成專案小組共同偵辦。

經專案小組調查蒐證後，昨天持法院搜索票執行搜索共16處，並傳喚活動召集人、被告陳男、巫女及參加團員共22人到案釐清。

花蓮地檢署指出，被告陳男為尋求連任的山地原住民立法委員參選人辦公室顧問、巫女為該辦公室主任，2人於今年5月24日至5月31日期間，共同基於違反公職人員選舉罷免法、反滲透法之犯意聯絡，受大陸地區重慶市人民政府台灣事務辦公室官員所託，以「少數民族文化交流」的名義，招募具原住民投票權的民眾，以顯不相當於市價的價格（8天7夜行程僅須自付新台幣1萬6000元），前往大陸地區接受落地招待。

花蓮地檢署表示，團員前往大陸地區食宿費用全額免費，餐敘期間均有台辦官員參與，並強調「兩岸一家親」、「我們都是一家人」等言論，且席間該立法委員參選人上台致詞尋求支持，疑有違反公職人員選舉罷免法第99條及反滲透法第4條、第7條等罪。