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疑招待選民赴陸旅遊 原民立委候選人辦公室2人交保
國民黨山地原住民立委候選人辦公室巫姓主任、陳姓顧問，涉嫌招待他人赴大陸重慶市8天7夜旅遊，疑似介入我國大選，花蓮地檢署日前約談22人、搜索16處，認為巫女、陳男涉嫌違反反滲透法等罪嫌重大，分別以2萬元、5萬元交保。
花蓮地檢署指出，巫女、陳男2人於5月24日至31日期間，共同基於違反公職人員選舉罷免法、反滲透法之犯意聯絡，受大陸重慶市人民政府台灣事務辦公室不詳官員所託，以「少數民族文化交流」名義，招募具原住民投票權的民眾（來自花蓮縣及其他縣市），8天7夜行程僅需自付新台幣1萬6千元，前往大陸接受落地招待。
團員前往大陸食宿費用全免，餐敘期間均有台辦官員參與，並強調「兩岸一家親」、「我們都是一家人」等言論，且席間該立法委員候選人也上台致詞尋求支持，疑有違反公職人員選舉罷免法第99條及反滲透法第4條、第7條等罪。
地檢署認為，巫女與陳男涉嫌招攬他人赴大陸旅遊接受招待，疑有介選情事，由檢察官江昂軒指揮花蓮縣調查站、刑事警察局、花蓮縣警察局刑事警察大隊、花蓮縣專勤隊及台中市專勤隊組成專案小組共同偵辦。昨天持法院搜索票搜索16處，並傳喚活動召集人巫、陳及參加團員共22人到案釐清。
地檢署表示，總統副總統及立法委員選舉日已進入倒數18日，境外勢力介選影響選舉公正甚鉅，將持續全力阻絕境外勢力及假訊息、選舉賭盤等不法行為，維護選舉公平、公正。
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