快訊

巨人軍來台／板南線主題車廂捕捉3隊球星 持續協調座位全開

科技業年後轉職其實虧大了？ 網曝：這個月離職最賺　

創今年來新高！權值股撐盤、聯發科站上千元 台股大漲146點收17,751點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑招待選民赴陸旅遊 原民立委候選人辦公室2人交保

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

國民黨山地原住民立委候選人辦公室巫姓主任、陳姓顧問，涉嫌招待他人赴大陸重慶市8天7夜旅遊，疑似介入我國大選，花蓮地檢署日前約談22人、搜索16處，認為巫女、陳男涉嫌違反反滲透法等罪嫌重大，分別以2萬元、5萬元交保。

花蓮地檢署指出，巫女、陳男2人於5月24日至31日期間，共同基於違反公職人員選舉罷免法、反滲透法之犯意聯絡，受大陸重慶市人民政府台灣事務辦公室不詳官員所託，以「少數民族文化交流」名義，招募具原住民投票權的民眾（來自花蓮縣及其他縣市），8天7夜行程僅需自付新台幣1萬6千元，前往大陸接受落地招待。

團員前往大陸食宿費用全免，餐敘期間均有台辦官員參與，並強調「兩岸一家親」、「我們都是一家人」等言論，且席間該立法委員候選人也上台致詞尋求支持，疑有違反公職人員選舉罷免法第99條及反滲透法第4條、第7條等罪。

地檢署認為，巫女與陳男涉嫌招攬他人赴大陸旅遊接受招待，疑有介選情事，由檢察官江昂軒指揮花蓮縣調查站、刑事警察局、花蓮縣警察局刑事警察大隊、花蓮縣專勤隊及台中市專勤隊組成專案小組共同偵辦。昨天持法院搜索票搜索16處，並傳喚活動召集人巫、陳及參加團員共22人到案釐清。

地檢署表示，總統副總統及立法委員選舉日已進入倒數18日，境外勢力介選影響選舉公正甚鉅，將持續全力阻絕境外勢力及假訊息、選舉賭盤等不法行為，維護選舉公平、公正。

國民黨山地原住民立委候選人辦公室巫姓主任、陳姓顧問，涉嫌招待他人赴大陸重慶市8天7夜旅遊，疑似介選，2人被地檢署傳喚，分別以2萬元、5萬元交保。本報資料照
國民黨山地原住民立委候選人辦公室巫姓主任、陳姓顧問，涉嫌招待他人赴大陸重慶市8天7夜旅遊，疑似介選，2人被地檢署傳喚，分別以2萬元、5萬元交保。本報資料照

花蓮 反滲透法

延伸閱讀

用反滲透法辦案最高檢下「指導棋」：聲請羈押失敗要抗告

反華情緒日益升高 大陸南韓留學生人數6年驟減78.3%

搶奪涉台議題國際話語權 陸首份涉台英文學術期刊創刊

跟進國有六大行 大陸商銀降存款利率

相關新聞

楊蕙如網軍釀外交官自殺遭判刑聲請釋憲 法務部：受辱唾面自乾？

「卡神」楊蕙如因日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，遭判5月得易科罰金之刑定讞，她認為刑法第140條有違反憲法平等...

桃園男上路炸街遭攔查 警一查身分被通緝...他嚇壞：真的假的

桃園一名31歲男子昨晚騎改裝車行經介壽路，因噪音太大被警方攔下，他強調自己的排氣管是前車主改裝，買來時就有，怎料警方一查...

疑招待選民赴陸旅遊 原民立委候選人辦公室2人交保

國民黨山地原住民立委候選人辦公室巫姓主任、陳姓顧問，涉嫌招待他人赴大陸重慶市8天7夜旅遊，疑似介入我國大選，花蓮地檢署日...

馬文君罵「軍火掮客」郭璽求償300萬 法院今開庭實況曝光

海軍前顧問、立委候選人郭璽不滿國民黨立委馬文君在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍...

愛慕180公分的他...女送球拍性欲高漲撲倒強吻摸鳥 1證據判有罪

台中市潘姓女子與一名男子同是羽球社團成員，潘女在去年間以贈送球拍為由，邀約男子到住處，潘女趁機強勾男子推倒床上後，親吻男...

周典論收押禁見 女兒周佳琪：捍衛清白提抗告

國民黨屏東縣議長周典論涉郭台銘連署行賄案遭羈押禁見，今天屏東縣議會有29名議員出面聲援，周典論的兒女均出席，其中次女屏東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。