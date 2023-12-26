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馬文君罵「軍火掮客」郭璽求償300萬 法院今開庭實況曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海軍前顧問、立委候選人郭璽不滿國民黨立委馬文君在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，侵害名譽權，提告求償300萬元並刊登澄清啟事。

馬文君今年9月29日於臉書po文指出，「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一」、「裝錄音機偷錄尹清楓談話，要把資料轉賣給涂太太賺外快」、「郭璽到大陸發展了一陣子，直接轉行當軍火掮客」、「在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案」、「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份」等語。

郭璽提告馬文君妨害名譽罪嫌，另提民事訴訟請求賠償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院今開庭，雙方均委任律師出庭。郭璽委任律師指出，馬文君文章所述為不實言論，例如海測艦弊案早已結案，涉案人中並無郭璽，尹清楓命案部分，郭璽已在麻將最大黨YouTube頻道多次澄清，且有檢方不起訴書佐證，卻仍有人持續造謠。

馬文君委任律師表示，郭璽涉尹清楓命案是可受公評之事，並提供報章雜誌、部落客相關文章作為證據；律師說，監察院也有對尹清楓命案有調查報告，法院可調閱相關內容，認為馬文君文章沒有侵害郭璽的名譽。庭末，法官諭知1月23日上午11時20分再開庭。

海軍前顧問、立委候選人郭璽。圖／聯合報系資料照片
海軍前顧問、立委候選人郭璽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片

馬文君 郭璽 命案

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