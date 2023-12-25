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警察抓棒球亞錦賽黃牛「身障優惠票也在賣」 他被罰500元
日前閉幕的台北「大巨蛋」亞洲棒球錦標賽警方上網抓賣「黃牛票」行為，全國法院罰不罰不一樣；台北市警方上網查緝，查獲連「身障票」也在賣，將賣票的駱姓男子依社會秩序維護法移送法辦，台北地院審理，裁定罰駱500元。
依亞錦賽官網的購票相關資訊，身心障礙人士與陪同者1名可購買身障優惠票，入場時需出示證件，輪椅席請至現場購票，售完為止等。
萬華分局移送說，駱於2023年11月28日下午台北市某處以200元購買亞錦賽外野身障票再轉售400元圖利，駱違反社維法，移請法官裁處。
法院裁定說，駱在警方調查時自白，警方移送附現場紀錄表、買賣家雙方的LINE對話紀錄、存摺明細資料，可認定駱違法；駱非供自用購買遊樂票券而轉售圖利，處罰鍰新台幣500元，扣案「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽外野身障票」1張則沒入。可抗告。
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