渣男懷疑女友劈腿 竟將嘿咻影片PO上色情網站吃官司

王姓男子懷疑前女友和他交往期間另結新歡 ，涉嫌用她的手機上網把2人嘿咻影片、照片，分別散布於3個色情網站供不特定人觀覽。台南地院依違反個人資料保護法，判處王有期徒刑1年6月，案可上訴。

判決說，王姓男子因不滿前女友與其交往期間答應諾言未履行，且懷疑她劈腿他人，於今年1月23日下午5點，在不詳地點，利用她的手機連結至網際網路，分別以她名義註冊3處色情網站後，將她存於手機內，2人於交往期間拍攝嘿咻影片、照片，分別散布於色情網站供不特定人觀覽。前女友事後得知提告，警方受理後法辦、南檢起訴。

法官審酌，王與告訴人原為情侶關係，2人分手後因王不滿告訴人於交往期間行為，竟將交往期間拍攝性影像，以告訴人的身分資料註冊色情網站後，再以侮辱性言詞而發布。因網際網路具有無遠弗屆的傳播特性，能夠在極短的時間內為成千上萬不特定人士所瀏覽，且難以避免性影像遭他人轉載、下載或重製，損害結果嚴重。

此案色情網站多達3個，更有多名網友因瀏覽該等性影像及文字，進而聯絡告訴人詢問援交訊息，造成告訴人精神上承受龐大壓力，法官認為，王犯行已經對於告訴人造成人格上的嚴重毀滅，行為極度惡劣。