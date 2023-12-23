假車牌橫行 高雄男懸掛上路犯偽造文書最重判1年

有民眾為省稅金或因案牌照遭吊扣吊銷，上網購買假車牌懸掛，導致路面上假車牌橫行。高市警方昨天查獲因酒駕遭吊扣牌照的謝男網購假車牌，依偽造文書罪送辦，最重可判1年。

客製化高擬真偽造車牌橫行市面，有民眾為省牌照、燃料稅，遭停牌後懸掛假車牌上路；或車牌因案遭吊扣、吊銷牌照無車可開，上網購買標榜「客製化」假車牌，藉此躲避警方與監理單位查緝。

雖然網拍業者均強調模型車牌無法上路，或警告買家不可懸掛上路以免觸法。由於現今警方辦案手法日益科技化，不法之徒若懸掛變造車牌上路，不靠資深員警憑經驗分辨，僅靠監視器畫面恐難辨識真偽。

警方提醒，車輛號牌屬特種文書，擅自偽造、變造車牌並懸掛於車輛行駛道路上，不僅違規行為，更屬犯罪行為。違反偽造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑。

高雄市政府警察局三民二分局員警昨天中午巡邏時發現1輛汽車變換車道未打方向燈，且攔停盤查時謝姓駕駛神色慌張，經警方詢問謝男始坦承因酒駕車牌遭吊扣，上網訂購年份相近、同廠牌同車款「客製化」車牌。員警比對發現假車牌為鋁製材質，重量較輕，當場將他逮捕並查扣罪證，全案依偽造特種文書罪移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，謝男使用偽造車牌，違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款，可處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照；未依規定使用方向燈，違反道路交通管理處罰條例第42條，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。