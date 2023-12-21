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獨／男趁同床偷吸友「大雕」 狡辯對方拿他假牙放上去

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台南市鄭姓男子前年間找台中朋友合作談生意，鄭會後載台中友人返家，因時間已晚，鄭借住該名友人租屋處，二人同睡一床，未料鄭趁友人睡著時，先撫摸友人生殖器，友人驚醒後不知作何反應，繼續裝睡，沒想到鄭直接脫下友人褲子，對友人口交，友人趕緊起身制止，鄭犯後否認犯行，指控是「仙人跳」，但因友人生殖器驗出鄭DNA，二審今宣判，仍判鄭3年10月徒刑。

判決指出，台南市鄭姓男子在前年底與台中多名友人在台南聚會、商討生意，因其中一名友人需提早返回台中，鄭開車載該名友人返家，因鄭將友人送到家時已經深夜，避免過於疲勞，友人提議鄭留宿一夜，鄭與友人在租屋處同睡一床，鄭趁友人睡著後，先撫摸友人生殖器。

友人被撫摸生殖器後驚醒，但不知作何反應，繼續裝睡，未料鄭變本加厲，直接脫下友人長褲，直接對友人生殖器口交，還跟友人說「你別裝了」。

友人趕緊起身制止，報警處理，也前往醫院採驗DNA，醫院在友人下體採集到屬於鄭男的DNA，全案鄭被依妨害性自主罪送辦。

此案在台中地院審理時，鄭男否認涉案，辯稱此案是因友人向他借錢未果，所以要「仙人跳」，因他有戴假牙，友人是趁機會將假牙放在友人生殖器上，才會有他的DNA，否認涉案。

一審法官審酌，告訴人的證述始終一致，而且假牙從口腔取出後，唾液會隨空氣蒸發，乾掉的唾液殘留物，難以直接轉移到其他物體上，鄭的辯詞與常情相違，另外，告訴人在案發第一時間即報警，與一般「仙人跳」都是以恫嚇欲提告妨害性自主作為索取財物的手段不同，認為此案事證明確，依妨害性自主罪，判刑3年10月。

鄭男不服判決，向台中高分院提起上訴，仍否認犯行，台中高分院今審結，認為鄭男上訴無理由，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

台南市鄭姓男子在前年間趁與友人同床時，偷吸友人下體，台中高分院今駁回上訴，維持原判3年10月。示意圖／ingimage
台南市鄭姓男子在前年間趁與友人同床時，偷吸友人下體，台中高分院今駁回上訴，維持原判3年10月。示意圖／ingimage

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