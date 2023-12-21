港籍正妹來台打工淪當車手 IG限動露餡三峽警逮人

中國香港籍蔡姓女子上個月底來台短期打工當車手，她向新北三峽王男取款被警方鎖定。這個月19日下午她趁離台前夕，前往新北三峽老街遊玩，卻因1則IG限動發文洩漏蹤跡，遭三峽警方聲請拘票逮捕，搜扣相關犯罪證物一併帶查辦，警詢後依法究辦。

據了解，蔡姓女子（24歲）為中國香港籍，她上個月透過網路1則招募車手廣告，對方標榜「有吃有住還能拿錢」以來台工作1天給她港幣500元為代價，吸引她於上個月26日持光觀簽證入境台灣「打工」。短短4周以來，她接受詐騙集團指示與被害人面交取款，取款後便回到新北三重1家商務旅館休息。

三峽警方日前接獲1名王姓男子報案指稱，因看到網路投資廣告加入「飆股群組」，誆稱王男購買新股張數過多必須面交現金，導致他前後面交共計135萬投金給詐團車手，警方獲報調閱面交地點監視器畫面，鎖定是1名境外年輕女子犯案，積極查辦。

這個月19日下午，蔡女趁即將離台空檔，獨自前往新北市三峽老街逛街購物，卻因一則IG限動貼文「倒數2天自己一個人的旅行」及上傳數張三峽老街遊玩照，被三峽警方掌握聲請拘票當場逮捕，並在其身上搜扣大批偽造證件、贓款1萬元及其他證物，一併帶回偵辦。