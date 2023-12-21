台南議長賄選 黃怡萍指被林士傑講的話嚇到…不是被人嚇到

台南正副議長賄選案，被告台南市區漁會理事長林士傑聲請傳喚同案被告黃怡萍作證，釐清外傳市議員方一峰「被上車」經過，黃女今到台南地院應訊時提到「聽到蓋(投)自己時，我有點嚇到…」，林詢問黃女「有點嚇到」，能否講清楚？黃女說，她以為要講楊志強的事，才有點嚇到，還說，聲音比較大聲，是意見表達，不是恐嚇之意。

黃怡萍表示，郭再欽對外傳楊志強對方一峰行求賄選一事很生氣，因為她與方一峰很熟，代為聯絡，「要與議員碰個面」，但未提為何碰面，其實她是要找方一峰談議員林燕祝的事，林在議會提到「她拿什麼東西給了方一峰」，想當面跟方說，議長選舉敏感期間，沒有的事不要亂講。

她說，當時以為郭再欽要親自與方一峰見面，沒想到司機載她和林士傑一同前往，起初不曉得林來幹麼？到場後，她下車與方打招呼，方以為車上是李文俊，直接坐上後右座，她才轉往坐到副駕駛座；當時後座沒關，風很大，她僅聽到林對方說「蓋自己」而已。

她隨著方一峰下車後，在車後提到林燕祝的事，沒有的事不要亂講之類，方一峰回答「我嘸拉」。她澄清與郭及林不熟，過程與林也未交談過，惟其說法，與她在市調處及羈押庭上應訊時說法不同。

黃女應訊時提到「聽到蓋自己時，我有點嚇到…」，林士傑詢問「有點嚇到」，能否講清楚？黃怡萍說，她以為要講楊志強的事嗎？才有點嚇到。經律師追問，黃女回答，不是被他嚇到，而是被他講的話題嚇到。