屏村里長疑受招待赴陸旅遊2村里長訊後30、20萬元交保

屏東縣枋寮鄉柯姓村長、屏東市羅姓里長涉招攬他人赴陸旅遊接受招待，疑有介選情事，檢方組專案小組偵辦，昨傳喚柯姓村長、羅姓里長與受招募到大陸地區接受落地招待村里長、枋寮地區民眾共30多人到案，檢方訊問後依涉反滲透法等罪嫌，柯姓村長、羅姓里長各以30萬、20萬元交保，均限制出境出海。

屏東地檢署組專案小組調查後，昨天傳喚柯姓村長、羅姓里長與受招募到大陸地區接受落地招待的村里長、枋寮地區民眾共30餘人到案說明。

檢方調查，柯姓村長除具中華統一促進黨文正黨部副主任委員的身分，且為屏南地區某區域立委候選人後援會重要幹部，在今2023年9月至11月間， 與被告羅姓里長共同基於違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、 反滲透法之犯意聯絡，多次受中國國台辦所屬地區台辦官員所託，以台商協會名義，招募枋寮地區及屏東市等地每團含3分之1村里長身分的民眾到大陸地區接受落地招待。