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浴巾遮臉潛工廠偷竊被抓包 台東男亂棒打死前同事判14年半

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

台東知本去年10月發生一起殘忍命案，木材廠47歲卓姓員工於宿舍遭人亂棒打死，甚至打到木棍斷數節，還不肯罷手，以致卓男慘死血泊中；警從監視器影像發現前同事林姓男子涉嫌重大，林犯案後以浴巾遮臉逃離現場，不到24小時即破案落網，被依侵入住宅竊盜、殺人罪起訴，法院判他14年6月徒刑。

判決指出，53歲林男本是該木材廠員工，因吸食強力膠、偷竊，去年10月遭老闆解雇後，隔沒幾天，15日凌晨1時16分許，林男潛入木材廠宿舍偷竊，被前同事彭、卓兩男逮個正著，他悻悻然離去後，竟又心懷怨恨返回。

林先確認卓男睡前飲酒已酩酊熟睡後離開，之後，他隨意在路旁拾取地上木棍再潛入宿舍，並刻意幾度拿布遮蓋監視器鏡頭，才走進卓男房內。

趁卓熟睡躺臥床上，林男猛力地持木棍朝卓男頭、臉部用力揮打，瘋狂打到木棍當場斷裂，卓男的頭、臉部因此重創，導致中樞神經休克並窒息死亡，但林並未就此罷手，於下手行凶後，凌晨2時42分許，他又持酒瓶進入卓男房內，再拿酒瓶揮打卓男，直到現場血泊四濺，他才拿浴巾蓋頭逃離宿舍。

由於，林男騎來的電動車電量用罄，凌晨林男撥打電話叫計程車，才離開命案現場。上午8時許，卓被宿舍同事發現倒臥血泊中，報警送醫急救仍不治死亡。警方在宿舍內尋獲凶器木棍，並循線在台東市區鯉魚山上，找到神色自若正看人下棋的林男。

法庭審理時，雙方前有積怨，林男基於仇恨所為，本持鐮刀但又換成木棍，之後又持酒瓶攻擊被害人，雖林男辯駁並非故意殺人，但合議庭認為，犯案當時林男故意殺人事實明確，且已坦承犯行。

此外，林男辯護人以案發前林男有吸食強力膠及服用安眠藥為由，試圖減輕林的刑事責任，但合議庭參酌醫院報告，林男當時還以布及衣物2度上前遮蓋監視器鏡頭，且犯後車子無法發動，還知叫車逃離現場，可見上述藥物並未降低林的行為能力。

林男為竊盜累犯，18歲即吸食強力膠，服兵役後施用安毒有20年之久，近5年又有施用海洛因習慣，素行不佳；合議庭審酌，檢方與卓男家屬皆向法院請求從重量刑，就殺人罪部分，認林將他人生命視如草芥，但惡性未達須永久監禁的必要，因此判他14年6月徒刑。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台東地方法院。記者古和純／攝影
台東地方法院。記者古和純／攝影
台東市知本某木材工廠凌晨驚傳兇殺命案，警方拉起封鎖線採證。記者卜敏正／翻攝
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宿舍 殺人 監視器

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