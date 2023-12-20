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涉替郭台銘連署買個資 桃檢起訴前議員郭麗華、從重量刑

中央社／ 桃園20日電

民進黨籍前桃園市議員郭麗華及其助理劉采柔，涉嫌花錢買個資，替當時要選總統的郭台銘連署。桃園地檢署今天起訴郭麗華、劉采柔及6名樁腳，且因郭麗華否認犯行、請求從重量刑。圖／聯合報資料照
民進黨籍前桃園市議員郭麗華及其助理劉采柔，涉嫌花錢買個資，替當時要選總統的郭台銘連署。桃園地檢署今天起訴郭麗華、劉采柔及6名樁腳，且因郭麗華否認犯行、請求從重量刑。圖／聯合報資料照

民進黨籍前桃園市議員郭麗華及其助理劉采柔，涉嫌花錢買個資，替當時要選總統的郭台銘連署。桃園地檢署今天起訴郭麗華、劉采柔及6名樁腳，且因郭麗華否認犯行、請求從重量刑。

鴻海創辦人郭台銘10月間為了選總統拚連署，卻有連署站涉嫌花錢買個資。

桃園地檢署起訴書指出，郭麗華在10月初指示劉采柔對外收購連署書，劉采柔分6次向郭麗華領取325份空白連署書，以及收購連署書的賄賂對價新台幣8萬4000元，郭麗華也另支付1萬2000元給劉采柔作為報酬，劉采柔因此指示6名樁腳，自10月12日起，以每份300元的對價收購連署書。

起訴書指出，檢調在10月23日循線查獲樁腳和劉采柔，搜索後扣得連署書名冊等物，經比對劉采柔手機對話後查獲郭麗華，且扣得部分收受收購連署書對價之人自願繳回的8800元。

起訴書指出，郭麗華矢口否認犯行，辯稱是因為郭氏宗親會要挺郭台銘，她是民進黨員不方便出面，才會讓劉采柔協助連署，不知道每份連署書的資金何來等語，但不被檢察官採信。

起訴書指出，劉采柔及6名樁腳均坦承犯行，且郭麗華和劉采柔的LINE對話紀錄中確實有談及相關事宜，且案件被起獲當天，劉采柔即密切與郭麗華聯繫等。

桃園地檢署認為郭麗華、劉采柔及6名樁腳，均涉違反總統副總統選舉罷免法，今天提起公訴；考量劉采柔及6名樁腳犯後態度良好，建請從輕量刑，但郭麗華飾詞狡辯、犯後態度惡劣，建請從重量刑。

連署書 樁腳 桃園 郭台銘 個資

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