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水軍出擊？網傳聳動標「賴清德有3情婦」 調查局報請檢指揮偵辦

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

大選將近，調查局日前發現Youtube帳號「不要打仗要吃飯」帳號、臉書粉絲專頁「不打烊便利店」及特定人頭帳號等頁面，涉嫌傳播具有聳動標題「網傳賴清德有三名情婦，堪稱政界李宗瑞」的不實內容影片，再透過大量人頭帳號點讚、留言、分享，以擴散到各個不同類型社群。調查局資安工作站已報請台北地檢署指揮偵辦，並通報社群平台業者將異常社群及帳號下架。

調查局資安工作站選前監控境外勢力網路水軍集團，今年12月18日發現上述Youtube帳號、臉書粉專及疑似特定帳號涉嫌傳播不實資訊，再以人頭帳號於下方留言，經分析發現留言數量均為8則，留言內容均相同，研判是自動化系統操作手法。

調查局指出，該手法與調查局往年偵辦之「茯苓有點兒甜等臉書粉絲專頁認知作戰案」、「Diss纏綿等臉書粉絲專頁認知作戰案」相同，均是透過如柬埔寨、緬甸等境外人士管理之臉書「柴犬大大」及「不打烊便利店」等粉絲專頁，先後針對九合一及這次總統、立委大選相關議題及輿論，進行多層次散布與操作。

調查局說明，不法人士先創建無法識別真實身分、國籍的臉書或推特超過40個以上人頭帳號，發布爭議或不實訊息貼文，中間由境外勢力控制的臉書「柴犬大大」及「不打烊便利店」等20個以上粉絲專頁散布，再透過大量人頭帳號進行點讚、留言、分享，以營造聲量並散布至80個以上的國內臉書社群，涵蓋生活、娛樂、地方、宗教各種不同類型，使誤信的民眾再行轉傳、分享造成擴散。

調查局發現網路上有人惡意擴散賴清德有三個情婦的不實訊息，已報請檢方指揮偵辦。圖／聯合報系資料照片
調查局發現網路上有人惡意擴散賴清德有三個情婦的不實訊息，已報請檢方指揮偵辦。圖／聯合報系資料照片

粉絲 社群 賴清德 調查局

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