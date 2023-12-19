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兵役延長「以下犯上」恐變多 檢察總長：將速查嚴辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

明年起兵役延長，國防部反應暴行犯上、抗命等嚴重影響部隊領導，最高檢察署今天表示，軍隊是國之干城，軍紀則是軍隊的命脈，對於嚴重違反軍紀者，檢察機關將速查嚴辦。

最高檢表示，因應2024年1月1日起兵役延長，將致暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等嚴重影響軍紀之軍法案件增加，恐對部隊管理、領導統御及國防安全造成嚴重影響，昨邀請國防部上將副部長徐衍璞、國防部法律事務司中將司長沈世偉與全國一、二、三審檢察機關首長齊聚，共同對軍法案件偵辦，充分交換意見。

會中，徐衍璞說，對於不服從、抗命、暴行等嚴重危害軍隊紀律之軍法案件，如果不能斷然處置，可能造成基層幹部不敢管、不敢要求，影響部隊的訓練，進而影響整體戰力與國家安全。

徐衍璞說，2021年發生在馬祖的性侵案，因連江地檢署迅速約談並羈押被告，事後法院重判，立刻讓國軍內部嚴肅面對兩性問題，自此之後即未再發生類似案件。

沈世偉指出：目前的軍事訓練已時有暴行犯上等重大違法情事，明年1月一年期義務役入營後，役期較長，心態容易鬆懈，類似案件將有增無減。

沈並建議檢察官，應考量部隊任務特性，針對嚴重影響領導統御、部隊安全的案件於必要時可依法聲請羈押，如事證明確，則建議檢察官從速偵辦，消彌官兵僥倖心態，避免造成模仿效應。

檢察總長邢泰釗說，軍隊是國之干城，軍紀則是軍隊的命脈，沒有軍紀的部隊，不啻烏合之眾，應加強軍事、檢察機關間溝通聯繫，針對嚴重影響部隊管理及領導統御案件，將速查嚴辦、並聲請法院從重量刑。

最高檢察署邀軍事將領研討軍紀。圖/最高檢察署提供
最高檢察署邀軍事將領研討軍紀。圖/最高檢察署提供

國防部 兵役 心態

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