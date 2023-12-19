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賭大選先加注開完票再收錢 台南警查獲4處簽賭站逮6人
總統、副總統大選將至，各處傳出網路簽賭，台南永康分局上午發布3波搜查結果，共查獲4處簽賭網站、1處六合彩，逮捕6名嫌疑人，查獲現金276萬多元、賭博金1415萬元與電腦、簽注單等證物；經比對疑涉總統選舉賭盤，查出鄭姓主嫌（44歲）開設選舉賭博網站。將鄭嫌依違反總統及副總統選舉罷免法及刑法賭博罪嫌送辦。
警方調查，鄭嫌經營簽賭網站，原以為針對總統大選開盤，逮捕查扣手機才發現開的賭盤種類有3種：分別以嘉義縣山線立法委員候選人、嘉義市市區立法委員候選人及總統候選人作為下注類別，下注金額最低1萬元，如開票結果同下注情形，即可拿回9500元，已追查到兩名簽賭犯嫌，持續追查中。
鄭嫌辯稱，以口頭約定方式下注，等明年1月13日開票結果後，再收取賭資及支付彩金，逃避警方查緝；不過警方在通訊對話紀錄還是查到簽賭訊息。警方表示，為避免選舉賭盤影響大選結果，掌握機先提前偵查，維護選舉公平公正。
永康分局表示，總統副總統大選接近，防範境外勢力、暴力行為、選舉賭盤及假消息介入選舉，採取強力查賄措施是抗衡賄選的最佳方式。任何企圖影響選情的賭博犯罪都將採取嚴厲行動。民眾若發現賄選情形，請打110報案專線或賄選檢舉專線「0800-024099#4」，檢舉者最高可獲得1000萬元。
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