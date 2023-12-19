藍要重啟特偵組 司改團體擔心成濫權

司改團體19日批評侯友宜重啟特偵組的政見，恐會重蹈過去政治鬥爭的覆轍。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「重啟特偵組不但違反權力分立原則，反而會讓民眾更不信任司法！」台灣陪審團協會理事長鄭文龍19日與司改團體召開記者會，呼籲國民黨不要堅持重啟特偵組這樣的政見。台灣公民人權聯盟常務理事陳為祥也說，人民對司法不信任，是因法官、檢察官權力太大又不用負責，應從調整法官任用、分散檢察官權力等面向改革。

民主國家不設特偵組

鄭文龍表示，國民黨總統候選人侯友宜要重啟特偵組，這樣的做法是大開民主倒車，因特偵組設置違反權力分立原則。他提到，前總統馬英九與前立法院長王金平當年的「馬王政爭」，就是時任檢察總長黃世銘監聽國會82席立委，夜奔總統府密報關說案而產生的政治動盪。

「侯友宜應該替檢查爭取偵查權！」鄭文龍說，侯友宜是警察出身，但如今檢察官與警察分權不明，應該將偵查的權力還給警察或調查局，但侯友宜的司法改革政策卻沒有提到這點，著實可惜。台灣永社副理事長黃帝穎也說，美國1999年廢除獨立檢察官，南韓2013年廢除特蒐組，已經沒有民主國家有特偵組這類組織了。

特偵組政治性更高

台灣教師聯盟副理事長潘威佑直言，正確的公民教育提倡的是權力分立與節制原則，但特偵組在過去的案例顯示，已經淪為國家進行個人私慾鬥爭的工具，而且是臨時的任務編組，也不符合國家運作的常態。台灣公民人權聯盟常務理事陳為祥也說，檢察官辦案本身就已經很具有政治性，不應再設立政治性更高的特偵組。

因此司改團體呼籲，不要重啟特偵組，重蹈過去政治動盪、權力過於集中的覆轍。本報記者提問，由於民眾對司法體系不信任高，國民黨才會提出特偵組的政見，是否有其他政策可提升民眾對司法的信任？鄭文龍說，他長期推動陪審團，認為現在的《國民法官法》仍有許多缺陷，仍會繼續推動「陪審制」。

改革政見盼參考

陳為祥也回應說，其他民主國家的檢察官只有起訴權，並沒有偵查權，民眾對法官與檢察官信任的比例都低於50%，原因就是兩者的權力過大，且亂判也不用負責，因此他們也有提出一系列政見，包括改革法官任用資格、單純私人糾紛案件除罪化等政策，盼各黨能參考。

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