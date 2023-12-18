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男控鄰居抽菸害命索10萬逼搬家 法官駁：有牆

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓、謝姓男子是鄰居，前年初因謝吸菸問題曾對簿公堂，二人達成調解，不過陳指控，達成調解後，謝仍在其租屋處騎樓抽菸，與他住處僅有6、7公尺之隔，二手菸「毒害生命」，因此提告要求謝需在判決確定後搬離、賠償10萬元，法官審理後認為，謝抽菸處與陳住處有建築物相隔，陳如何受害沒有舉證，駁回陳訴請，仍可上訴。

判決指出，陳姓、謝姓男子是鄰居，前年1月間因二手菸問題，在台中地院達成調解，謝除賠償陳5000元之外，陳也限制謝抽菸位置必需距離其房屋10公尺以上，不過陳男在同年4月間發現，謝在租屋處騎樓抽菸，認為大量二手菸飄入住處，且謝抽菸位置僅距離其住處6、7公尺，認為謝抽菸行為是「毒害生命」。

陳男在今年向台中地院提出侵權損害告訴，除了要求謝男賠償10萬元的精神撫慰金之外，還要求謝必需搬離現居租屋處，且不能在其住處範圍10公尺內居住或租住。

謝男抗辯，他抽菸位置不是調解筆錄所禁止的吸菸範圍，沒有違反調解筆錄內容，另外二人住處都是透天厝，彼此有水泥牆相隔，廚房管線也沒有相通，而且住處位於大甲區，通風良好，陳住處還裝有氣密窗、高級空調系統，因此他抽菸不會危及陳的健康、生命權。

台中地院承審法官審酌，謝抽菸地點是在另名鄰居的騎樓前，已與陳住處有段距離，且中間有建築物阻隔，謝男在該騎樓位置抽菸，是否會飄入陳男住處內，造成健康、生命權損害，仍有疑慮，而且陳男也沒有舉證以實其說，另外，陳與謝調解內容，也無要求謝必需搬離住處，或限制謝不得住在陳住處範圍10公尺內，因此駁回陳訴請，仍可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市陳姓男子指控謝姓鄰居抽菸危害其生命，求償10萬元、要求謝搬家，台中地院駁回陳訴請。圖／本報資料照片
台中市陳姓男子指控謝姓鄰居抽菸危害其生命，求償10萬元、要求謝搬家，台中地院駁回陳訴請。圖／本報資料照片

抽菸 鄰居

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