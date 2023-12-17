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影／三重半夜攻堅抓賭像拆房 老屋聚賭17人破千歲
新北市三重區大同南路146巷整排都是2層樓老舊透天厝，其中1戶被租來經營賭場每周開張2天深夜聚賭，警方日前持搜索票深夜攻堅，乒乒乓乓破門像拆屋，衝進屋內共逮捕17個人合計1068歲。
警方選前淨化治安加強掃蕩黑、槍、詐、賭，日前掌握情資鎖定流動賭場租賃老舊社區民宅，平均1周只開張2天，每逢周末深夜聚集人群，10日凌晨2時許持搜索票前往查緝。
員警持鐵撬、大榔頭、鋁梯等工具，暴力撞破1樓大門和2樓陽台門，一舉衝進屋逮人，結果屋內9男、8女年紀都不小，聚在2樓賭天九牌，年紀最大75歲，17人合計超過1千歲，連同查扣的賭具、賭資5萬8550元、抽頭金8萬8590元，統統帶回三重警分局。
警詢後62歲黃姓現場負責人、57歲林姓助理，依刑法聚眾賭博營利罪嫌移送新北地檢署偵辦，15名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
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