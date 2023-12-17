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高雄民宅藏賭窟專車接送賭客 特勤警連破2道門逮30人
高雄市苓雅區一棟透天民宅4樓頂樓暗藏天九牌賭窟，市警局和苓雅分局警方獲報，組專案小組探查，發現業者開小巴士貼心載送賭客進場，樓下還有把風者，今晨出動荷槍實彈的特勤，先控制把風者行動，衝上樓，連破2道門，一舉逮獲4女、26男，並起出賭資4萬8000元及賭具。
市警局靖紀小組和苓雅警分局警方近日接獲檢舉，指稱苓雅區林西街一棟老舊透天厝暗藏賭窟，警方暗中探查，發現該棟透天1樓是販賣二手商品的商店，2、3樓則出租給房客，天九牌賭場則隱身在4樓頂樓處。
警方查知賭場主人為招攬賭客，在入夜時分，1樓商店打烊後，雇用司機貼心地以小巴士專程接送賭客進場，樓下有把風者駐點把風。
警方認時機成熟，今晨1時50分許持搜索票直搗賭窟，先控制把風的把風的呂姓（28歲）及馮姓（65歲）兩人，後由保大特勤人員荷槍實彈衝上樓，連破兩道門後，衝進賭場，喝令在場人不許動，一群男女賭客當場嚇傻！
警方控制現場後，清點人數和賭資，現場共4女、26男，年紀約20餘歲至60餘歲，現場查扣抽頭金3萬400元、賭資4萬8000元、膠質天九牌1副、骰子、號碼牌、押寶盒、無線電、房屋租賃契約等物。
賭場主持人王姓男子（27歲）聲稱以1萬餘元租房，經營賭場牟利，雇用高男當司機接送賭客；警詢後，依賭博罪將王等4男移送偵辦，其餘賭客依違反社會秩序維護法裁處。
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