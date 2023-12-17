快訊

買房怎判斷社區好壞？ 過來人揭2招：哪幾間常違規都知道

中職／獅隊蘇元泰形容水原一平厲害 翻譯不能當主角秀過頭

疑受沙門氏菌汙染 桂格燕麥回收全美多款燕麥棒、沖泡麥片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄民宅藏賭窟專車接送賭客 特勤警連破2道門逮30人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市苓雅區一棟透天民宅4樓頂樓暗藏天九牌賭窟，市警局和苓雅分局警方獲報，組專案小組探查，發現業者開小巴士貼心載送賭客進場，樓下還有把風者，今晨出動荷槍實彈的特勤，先控制把風者行動，衝上樓，連破2道門，一舉逮獲4女、26男，並起出賭資4萬8000元及賭具。

市警局靖紀小組和苓雅警分局警方近日接獲檢舉，指稱苓雅區林西街一棟老舊透天厝暗藏賭窟，警方暗中探查，發現該棟透天1樓是販賣二手商品的商店，2、3樓則出租給房客，天九牌賭場則隱身在4樓頂樓處。

警方查知賭場主人為招攬賭客，在入夜時分，1樓商店打烊後，雇用司機貼心地以小巴士專程接送賭客進場，樓下有把風者駐點把風。

警方認時機成熟，今晨1時50分許持搜索票直搗賭窟，先控制把風的把風的呂姓（28歲）及馮姓（65歲）兩人，後由保大特勤人員荷槍實彈衝上樓，連破兩道門後，衝進賭場，喝令在場人不許動，一群男女賭客當場嚇傻！

警方控制現場後，清點人數和賭資，現場共4女、26男，年紀約20餘歲至60餘歲，現場查扣抽頭金3萬400元、賭資4萬8000元、膠質天九牌1副、骰子、號碼牌、押寶盒、無線電、房屋租賃契約等物。

賭場主持人王姓男子（27歲）聲稱以1萬餘元租房，經營賭場牟利，雇用高男當司機接送賭客；警詢後，依賭博罪將王等4男移送偵辦，其餘賭客依違反社會秩序維護法裁處。

高雄市苓雅區林西街一棟透天民宅4樓頂樓暗藏天九牌賭場，警逮30名男女賭客，查扣抽頭金3萬400元、賭資4萬8000元及賭具等物。記者石秀華／翻攝
高雄市苓雅區林西街一棟透天民宅4樓頂樓暗藏天九牌賭場，警逮30名男女賭客，查扣抽頭金3萬400元、賭資4萬8000元及賭具等物。記者石秀華／翻攝
高雄市苓雅區林西街一棟透天民宅4樓頂樓暗藏天九牌賭場，特勤破門，逮30名男女賭客。記者石秀華／翻攝
高雄市苓雅區林西街一棟透天民宅4樓頂樓暗藏天九牌賭場，特勤破門，逮30名男女賭客。記者石秀華／翻攝

賭場 透天厝 巴士

延伸閱讀

影／採會員制 永和警一晚連破兩處賭場逮29人

影／台南警直搗富農街老舊透天厝 破麻將職業賭場逮11人

影／總統選舉賭盤 賴、侯、柯下注代號夏天、動物園、醫生

台中5組頭開總統選舉賭盤被逮 1收押4交保

相關新聞

糗！台中法官審案少做一事 被罰9萬吊照車主獲翻盤機會

台中市李姓男子在去年4月間開車行經豐原區時，因不聽義交指揮右轉，以車頭推撞義交導致受傷，李被開罰9萬元、吊照，李不服打行...

高雄民宅藏賭窟專車接送賭客 特勤警連破2道門逮30人

高雄市苓雅區一棟透天民宅4樓頂樓暗藏天九牌賭窟，市警局和苓雅分局警方獲報，組專案小組探查，發現業者開小巴士貼心載送賭客進...

十年間假婆婆名義盜開支票 偷錢得手3千多萬遭判賠全額

屏東一名吳姓女子於2009至2019年管理前夫母親邱姓女子經營的五金行，期間2次盜開支票，兌現230多萬元，還多次竊取店...

士官帶Apple手錶入營被記小過...連長違規撤銷也被糾舉

鄭姓男子是陸軍後勤士，去年裝備檢查時，被上級發現攜帶Apple手表入營，未經申請，遭依資安違失行為，被記小過一次，鄭欲向...

群組酸同事開會「每次」遲到30分 輔導老師挨告判拘

高雄某國中張姓輔導老師在學校群組指陳姓輔導老師每次開會遲到30分鐘，因群組多達20多人，陳女不滿張男指她每次開會都遲到，...

稱蓋宮廟可救腿傷妻 新竹惡神棍詐財199萬遭判刑

新竹蘇姓遊覽車駕駛對外謊稱自己具通靈預知能力，他鎖定因妻子腿傷四處求醫的林姓男子，向對方謊稱，經他通靈後，指林與關聖帝君...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。