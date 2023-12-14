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司法院宣稱人權向前邁進的法案　因1疏失被立委提復議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

司法院本月1日發出兩篇新聞稿，都是針對當天立法院三讀通過刑事訴訟法部分條文修正案加以說明，一篇稱強化鑑定程序保障，使我國鑑定制度更完善；另一篇則是針對身心障礙者訴訟程序擴大強制辯護等，司法院還強調將使刑事訴訟制度的人權實踐更向前邁進；原本預計有關身心障礙保障的部分可在公告立即施行，卻因司法院未注意到立法院的議事排程，造成同一天三讀通過的兩案都要在一年後才施行。

事後立法院民進黨團發現問題，上周緊急提出復議案，針對12月1日當天同時通過修正的刑事訴訟法施行法第7條之19條文進行緊急補破網。

國民黨立委曾銘宗說，司法院螺絲鬆了，法律是司法院的專業，除了法律實質內容，重要的是法定程序，司法院應該非常熟，竟發生這麼大的烏龍，對不起立法院司法法制委員會以及諸多立委，原本立委都支持司法院，希望盡快完成立法程序，提供民眾更好的保障。發生這麼大的烏龍，司法院必須向全民講清楚說明白。

立法院人士指出，有關身心障礙訴訟程序擴大保護的相關條文，包括強制辯護、輔佐人陪同、對心智障礙不得令其具結等新修法美意，原本可在公布日後就上路，司法院官員在立法院司法及法制委員會備詢時，也曾公開說只要法案通過，就可馬上施行。

但在有關鑑定程序的修法計畫上，司法院原規劃是一年後施行，結果因兩案排在同一天三讀，而同天修正的刑事訴訟法施行法，將當天通過的修正條文都訂在一年後施行，等於讓原本可立即上路的擴大保護身障者措施也要再等一年。

司法院原本已準備好對身障者擴大保護的相關措施，卻發現同一天通過的兩件刑訴修正案，適用同一個施行法，等於都得延後一年才能施行；不但瞬間讓原本要大內宣的人權實踐向前邁進新聞稿顯得落漆，更引來民間團體反彈，且在發現問題後也提不出解決辦法。

立院執政黨團得知後，只好在上周提出復議案，並透過朝野協商方式，修正刑訴施行法，除有關鑑定部分條文改為自公布日5個月後施行外，其餘修正條文自公布日施行。有關弱勢保障的條文才得以即早上路。

司法院對自家法案在立法院誇口後又出問題，已經不是第一次，先前被宣稱是重要憲政里程碑的憲法訴訟法，也是在立法通過施行不到一年就發現問題而提出修法，當時也曾引來朝野立委一致批評，對於司法院近年來提出的法案品質、修法前的政策評估及對法案的掌控，都讓不少立委搖頭。

司法院視為向人權實踐邁進的修法草案，卻因未注意而讓施行日期一度要延後，對於法案的掌控與注意，挨批螺絲鬆了。　本報資料照片
司法院視為向人權實踐邁進的修法草案，卻因未注意而讓施行日期一度要延後，對於法案的掌控與注意，挨批螺絲鬆了。　本報資料照片

司法院 立法院 刑事訴訟

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