影／華語歌壇天王、天后推手小蟲收錢爽約？藝人周思潔求償千萬

資深音樂製作人「小蟲」陳煥昌。圖／聯合報系資料照片 資深女藝人周思潔復出後出專輯，與華語流行歌壇資深製作人「小蟲」陳煥昌合作，爆合約糾紛分道揚鑣。周女認為，陳收她鉅款不屢諾，今天前往台北地院遞狀向陳求償違約金1000萬元。

周思潔曾是秀場歌星，一度投身心靈成長課程的領域，未忘情歌唱事業；「小蟲」因有極優越創作天分，80年代產出的音樂作品無數，造就許多歌壇的「天王」與「天后」。

周思潔說，她今天是向「小蟲」訴請違約金賠償，預計求償1000萬元，她這麼勇敢站出來，是真心期望在她之後不要再有人受欺騙。

周思潔發聲明表示，「小蟲」製作她的唱片專輯「傻傻的花」除6首創作歌曲外，並自請擔任總策劃、MV製作兼導演，她支付1000多萬元後，「小蟲」收了鉅款卻未依約行事，造成她損失慘重。