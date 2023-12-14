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詐欺車手保釋2天重操舊業 僅3天竟詐騙1女失金390萬
桃園市46歲林姓男子當詐騙車手涉詐欺案羈押，日前交保釋放後，竟不思悔改重操舊業，他假冒「理財專員」在網路貼文投資未上市市股票暴利，54歲羅女信為以火真「股票中籤」，3天內面交390萬元股款，昨天驚覺受騙報案，警方昨晚在平鎮分局旁一家超商埋伏，當場逮捕林男，警方今天上午表示，林男坦承缺錢花用重操舊業，警訊後再度將林依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
平鎮警方指出，林男擔任詐騙集團車手涉及多起詐騙案，今年10月27日涉嫌詐欺案，遭高雄地檢署羈押偵辦，至本月8日交保釋放，竟不思悔改，又在10日起聯繫詐騙集團重操舊業當詐欺車手，以「理財專員」身分與羅女聯絡分次面交未上市股票「中籤」股款。
羅女在私人公司擔任行政助理工作，看見網路社群有人張貼投資未上市股票獲取暴利文章，聽從詐騙集員成員指示下載一個投顧公司APP，她受慫恿誤為抽中未上市股票暴利，林男以「理財專員」聯絡告知羅婦「中籤」需交付股款，羅女信以為真自10日至12日，3天內分4次在中壢 約定面交共390萬元。
羅女昨天要求賣掉中籤未上市股票領取利潤，卻遭林男拒絕，要求再投資250萬元即可兌領，羅女驚覺受騙報案，警方據報，請羅女配合警方佈署行動，與林男相約昨晚平鎮區南京路一家超商面交現金，警方埋伏見林男現身取款一舉逮捕到案，搜出林身上2支手機和假工作證罪工具，但是羅女積蓄390萬元已一去不返。
平鎮警方表示，林男為輕鬆賺錢花用，不思悔改，交保2天就重操舊業當詐騙車手，保釋不到5天又涉及多起詐欺案，羅女等人受騙，警方將他依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦重重處分，呼籲民眾不要輕信網路投資暴利文章、或下載不明投資APP，以免得不償失。
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