逾期上訴致議員林杏兒當選確定 高檢署：士檢書記官收文疏失

士檢對國民黨北市議員林杏兒提起當選無效一審敗訴，逾期上訴遭高院駁回確定。案經高檢署調查，認為逾期上訴為書記官的收文疏失，無外力介入，已要求士檢議處。

士檢今天晚間向中央社記者表示，已調離先前承辦收文的書記官，將於下週召開考績會議處，往後會嚴加提醒處理時效。

全案起於，前國民黨中常委蕭景田等人為求林杏兒當選，涉嫌行賄多名里長候選人。士林地檢署先依選罷法對林杏兒提起當選無效之訴，另起訴蕭景田等人。

士林地方法院今年7月14日就當選無效之訴做出一審判決，認為林杏兒並未知悉及授意蕭景田涉行賄，士檢舉證不足，判士檢敗訴。士檢上訴，二審由台灣高等法院審理，認為士檢上訴晚1天，裁定駁回上訴確定。

法務部隨後督導台灣高等檢察署查明事實，案經高檢署調查後認定，士檢收發過程有行政疏失，沒有不當外力介入。

高檢署指出，林杏兒當選無效之訴一審判決書於今年7月18日由士檢收判，因書記官處理文件數量過多，遲至7月20日才蓋上收文章，檢察官誤認本案上訴期限至8月9日屆滿，但確切的上訴期限為8月7日。