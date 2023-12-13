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南投市民代表當選無效之訴逆轉 今二審判當選有效

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

石杏國當選南投市第三選區市民代表，石遭檢方指控，其劉姓樁腳涉嫌以每票500元代價，向3名選民買票，一審石被認定當選無效，石不服提出上訴，台中高分院今審結，認定檢方沒有舉證石與劉是否為其樁腳、有無犯意聯絡，廢棄一審判決，改判當選有效，全案確定。

判決指出，石杏國當選南投市第三選區市民代表，但檢方指控，石的劉姓樁腳，涉嫌在去年選舉期間，為讓石能當選，以每票500元代價，分別交付2000元、1500元、1500元現金，給該區劉姓、陳姓、林姓選民，要求3人及其等有投票權的親屬投票支持石杏國，其中劉姓選民同意後收錢。

檢方指控，石對於劉男的賄選行為，有共同參與，或授意，或默許，或容許，或同意等不違背其本意之情形，已違反公職人員選舉罷免法，因此提出當選無效之訴。

一審審理時也依照檢方認定，判石當選無效，不過全案上訴台中高分院後，合議庭認為，此案沒有證據證明，石與劉姓男子之間有何投票行賄的犯意聯絡、行為分擔，甚至連劉男是否為石杏國的樁腳或助選員，也都沒有任何舉證。

二審指出，檢方不能只以劉姓男子遭查獲交保後，曾到石杏國的競選總部與石杏國見面，石杏國在當晚透過他人，轉交5萬元的交保金給劉，就據此推定，劉的賄選行為與石有密切關係。

二審審酌，檢察官雖認為石杏國對劉男的賄選行為，有「共同參與、授意、知情、默許及容認」等不違背其本意之情形，但經調查後，查無任何證據足以證明，而檢方也沒有針對石男提出違反選罷法的告訴，因此僅能認定劉姓男子的賄選行為是其個人所為，廢棄一審判決，改判當選有效，全案確定。

南投市市民代表石杏國被控透過樁腳賄選，台中高分院今廢棄一審判決，改判石當選有效。圖／本報資料照
南投市市民代表石杏國被控透過樁腳賄選，台中高分院今廢棄一審判決，改判石當選有效。圖／本報資料照

樁腳 賄選 投票

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